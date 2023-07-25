U19 Ligi’nin en iyi kalecisi seçilen Deniz Dilmen, dünyaca ünlü takımların transfer listesine girdi.

Başakşehir’in geride bıraktığımız sezonda U19 Ligi’nde şampiyonluk yaşayan ve A takımla ilk maçına çıkan 18 yaşındaki genç kalecisi Deniz Dilmen, Avrupa’nın dev takımlarının radarına girdi. Arda Güler’in Real Madrid’e transferinin ardından Türk futbolunun büyük bir transfere imza atacak bir sonraki genç yeteneği olarak lanse edilen Deniz ile Milan ve Villarreal’in ilgilendiği öne sürüldü.

Türkiye’nin U17 ve U18 milli takımlarının da formasını giyen solak kaleci 14 yaşından bu yana A takımla antrenmanlara katılırken, Adana Demirspor maçındaki performansı dikkatleri çekmişti. U19 Ligi’nin finalinde Galatasaray’a karşı bir de asist yapan Deniz, penaltı atışlarında da oldukça etkin bir performans sergilemiş ve U19 Ligi’nin en iyi kalecisi seçilmişti.

Beş büyük ligin üçünden teklif

Adana Demirspor karşısında dokuz kurtarışa imza atan Deniz, Younes Belhanda’nın penaltısında da gole izin vermemişti. Footmercato’da yer alan habere göre Galatasaray ve Fenerbahçe’den gelen teklifleri geri çeviren Başakşehir yönetimi sadece yurt dışından gelecek teklifleri kabul etmeye karar verdi.

Milan ve Villarreal’in yanı sıra Premier Lig ekipleri Everton ve Wolverhampton’ın da yakından takip ettiği Deniz’in Başakşehir’e büyük bir bonservis kazandırarak takımdan ayrılması sürpriz olmayacak.