Emre Belözoğlu'nun ekibi, Avrupa'daki başarısıyla parmak ısırtıyor.

Medipol Başakşehir, gerek Türkiye'de gerekse Avrupa'da yoluna dolu dizgin devam ediyor.

Emre Belözoğlu'nun ekibi, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kalmış olsa da üç haftalık süreçte önemli bir başarıya imza attı.

Başakşehir, neyi başardı?

Turuncu-lacivertli ekip, 2022-23 sezonunda Avrupa kupalarında ilk üç haftada gol yemeyen üç ekipten biri oldu.

Diğer iki Avrupa takımından biri Almanya Bundesliga devi Bayern Münih, diğeri ise yaptığı çıkışla dikkat çeken Club Brugge oldu.

Gruplarda durum ne?

Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda üç haftanın sonunda yedi puanla liderliğini sürdürüyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda bulunan Bayern Münih ise dokuz puanla lider durumda.

Devler Ligi'nde B Grubu'nda bulunan Club Brugge de yine dokuz puanla birinci sırada bulunuyor.

Üç takım da henüz kalesinde gol görmedi.