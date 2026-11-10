Julian Alvarez, Barcelona maçını takımı Atletico Madrid taraftarlarının güvenini yeniden kazanmak için değerlendiremeyince bir kez daha başladığı noktaya döndü. Dahası, Barcelona'nın 2-1 kazandığı maçta iki net fırsatı harcamasının ardından durumu daha da zorlaştı; Metropolitano Stadı'nda kendisine yönelik ıslıklar yeniden yükseldi ve son dönemde rojiblancos taraftarıyla barışma yolunda kaydettiği ilerlemenin büyük bir kısmı bir gecede buharlaştı.

Katalan "Sport" gazetesine göre maç, Arjantinli golcünün güven eksikliği çektiğini gözler önüne serdi. Barcelona karşısındaki performansının seyrini değiştirebilecek iki fırsatı harcamasının ardından Metropolitano tribünlerinde ıslıklar yeniden yükseldi; bu da oyuncunun karşı karşıya olduğu baskının boyutunu yansıtan bir tabloydu.

Buna rağmen Atletico'nun teknik direktörü Diego Simeone, Alvarez'e olan güvenini korudu ve Atletico Madrid formasıyla geçirdiği en zor gecelerden birinde ona destek olmaya özen gösterdi; onu sonuna kadar sahada tutmayı tercih etti. Arjantinli teknik direktör, muhtemelen oyuncuyu değişiklik anında ıslıklara maruz kalmaktan da korumak istiyordu. Bu, taraftar eleştirilerine rağmen golcüsünün yeteneklerine olan inancının sürdüğünü vurgulayan net bir mesajdı.

Simeone, Barcelona karşısında orta sahanın kontrolünü kaybetti

Öte yandan Alvarez, Simeone'nin maç boyunca karşılaştığı tek sorun değildi. Atletico Madrid, maçın ilk yarısındaki üstünlüğüne rağmen ikinci yarıda belirgin bir performans düşüşü yaşadı. Aynı zamanda Hansi Flick, teknik müdahaleleri ve yaptığı değişikliklerle Barcelona'nın görünümünü değiştirmeyi başardı ve takımını maçın seyrini kendi lehine çevirdi.

Buna karşılık Simeone, takımının dengesini büyük ölçüde etkileyen kararlar aldı. Barrios, Koke, Kang-in Lee ve Baena'yı oyundan çıkarmasının ardından Atletico Madrid, teknik açıdan en önemli oyuncularından bazılarını ve Barcelona'nın boşluklarından ve zayıf noktalarından faydalanmada önemli roller üstlenen unsurları kaybetti.

Kang-in Lee, hücum geçişlerini okumakta ve oyunun yönünü değiştirmekte başarılıydı. Bu, oyuncuları sahanın bir tarafına yoğunlaşma eğiliminde olan Barcelona karşısında önemli bir unsurdu. Baena ise Lamine Yamal'ı markaja almada yardımcı oluyordu. Bu nedenle bu ikilinin oyundan çıkması, Atletico'nun Katalan takımının hareketleriyle baş etme kabiliyetini etkiledi.

Simeone, Alvarez'i oyundan çıkarmayı reddetti

Alvarez'in maruz kaldığı eleştirilere rağmen Simeone ona destek vermeyi bırakmadı; kenar çizgisinden onu defalarca cesaretlendirmeye özen gösterdi ve sahada ortaya koyduklarına olan takdirini gösterdi. Ardından maç sonrası basın toplantısında Arjantinli golcüye yönelik açık desteğini yineledi ve şunları söyledi: "Ona çok değer veriyoruz ve ona ihtiyacımız var. Julian'ın en iyi versiyonunu görmemiz gerekiyor ve bunu başarmak için onunla birlikte çalışacağız."

Simeone'nin Alvarez'e olan güveni, "Movistar Plus" platformunda yayınlanan "El Día Después" programının gösterdiği görüntülerde somutlaştı. Bu görüntüler, Arjantinli teknik direktörün golcüsünün performans düşüşüne ve harcadığı fırsatlara rağmen onu sahada tutmaya ısrar ettiğini ortaya koyarak Atletico Madrid taraftarının bir kesiminin öfkesine yol açtı.

Görüntülerde, Simeone ile yardımcılarından biri olan Atletico'nun eski kaptanı Gabi arasındaki bir konuşma yer aldı. Gabi, Julian Alvarez'in durumunu sorarak "Julian kalacak mı?" dedi. Atletico Madrid'in teknik direktörü ise kesin bir dille "Julian çıkmayacak" yanıtını verdi.

Simeone'nin yanıtı, yardımcısı Gabi için bile şaşırtıcıydı. Taraftarlar oyuncunun sahadan çıkmasını beklerken, Arjantinli teknik direktörün golcüyü değiştirmeme konusundaki ısrarına Gabi'nin şaşırdığı belli oluyordu. Bu durum, Cholo'nun oyuncusunu koruma konusundaki ısrarı üzerine daha fazla soru işareti bıraktı; zira sürekli verdiği destek, performans düşüşüne rağmen Alvarez'e tutunmasının nedenlerini anlamayan taraftarın öfkesine yol açan bir tabloya dönüştü.