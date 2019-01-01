Barzagli'den emeklilik açıklaması

Juventus’un tecrübeli defans oyuncusu Andrea Barzagli sezon sonunda emekli olacağını açıkladı.

2018-2019 İtalya ’da şampiyonluğa çok yakın olan ’un veteran oyuncusu Barzagli, Mayıs ayında 38 yaşına girecek.

Sky Sport Italia’ya açıklamalarda bulunan Barzagli “Gelecek? Bunun hakkında çok düşündüm. Önümüzdeki aylarda seçeneklerimi değerlendireceğim. Menajer, teknik direktör veya köşe yazarı? Hangisinde iyi olursam ve hangisi ilgimi çekerse onu seçerim. Bana mutluluk verecek şeyler arıyorum” ifadelerini kullandı.

2008-2009 yılında ile yaşadığı şampiyonluğunun ardından 2011’de Juventus’a transfer olan Barzagli, İtalyan kulüp ile yedi Serie A, dört İtalya Süper Kupası, dört İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Andrea Barzagli aynı zamanda 2006 yılında Dünya Kupası’nı kazanan İtalya Milli Takımı’nın da üyesiydi.