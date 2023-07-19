Genç ve potansiyelli oyuncuları kadrosuna katma geleneğini sürdüren Fenerbahçe, Florya'da yetişen bir yıldızı renklerine katıyor.

Dokuz yıllık şampiyonluk hasretini sonlandırmak için açtığı sezonda genç yeteceği Arda Güler’i Real Madrid’e kaptıran Fenerbahçe, kadrosunu Türk futbolunun bir başka genç yeteneği Bartuğ Elmaz ile güçlendiriyor. Fransız basınından RMC’de yer alan habere göre sarı-lacivertli takım Bartuğ için Marsilya ile 1.2 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaştı.

Galatasaray altyapısında yetişen ve geçtiğimiz yaz Marsilya’nın yolunu tutan 2003 doğumlu futbolcu, sarı-kırmızılı formayı ligde bir maçta sadece bir dakika giymişti.

Marsilya'da 5 dakika

Marsilya’nın A takım kadrosunda fazla forma şansı bulamayan ve geçen sezon A takımla sadece 5 dakika sahada kalan genç oyuncu U19 Milli Takımı’nda da oynuyor ve defansif orta saha pozisyonunda görev yapıyor.

Yüksek pas kalitesi ve üst düzey çevre kontrolüyle dikkat çeken Bartuğ, Türk futbolunun önümüzdeki yıllardaki en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösteriliyor. Altyapılardaki en iyi sezonunu 2020-2021 sezonunda geçiren Bartuğ, söz konusu sezonda U19 Ligi’ni 19 maçta beş golle tamamlamış ve bu performans Fatih Terim ile A takıma dahil edilmesinin önünü açmıştı.