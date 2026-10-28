Manchester United teknik direktörü Michael Carrick ve takım kaptanı Bruno Fernandes, beklenen Chelsea maçı öncesinde takım içindeki krizi dizginlemek amacıyla doğrudan ve açık sözlü bir görüşme gerçekleştirdi.

Fernandes, geçtiğimiz pazar günü Bournemouth karşısında alınan ağır 3-0'lık yenilgi sırasında herkesi şaşırtan bir kararla kullanılmayan yedek olarak kalmıştı.

Portekizli yıldızın ilk on bir dışında bırakılması, Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya karşı alınan aşağılayıcı 4-1'lik yenilginin ardından Carrick'in taktiklerini alenen eleştirmesinin doğrudan cezası olarak geldi; bu davranış, teknik ekibin öfkesini alevlendirmişti.

Açık bir özür olmadan uzlaşma

Kaynakların "BBC Sport"a aktardığına göre, ikili, çözülmemiş meseleleri konuşmak ve gerginlik halini sona erdirmek amacıyla baş başa görüştü. 2023 yılında takım kaptanlığına getirilen Fernandes'in açıklamaları nedeniyle resmi bir özür sunup sunmadığı ise henüz netleşmedi.

Gelecek maçlar CHE Premier Lig 08:30 MUN

Portekizli oyun kurucunun, dengeyi yeniden sağlama çabası kapsamında cumartesi günü Chelsea karşısında oynanacak maçta ilk on bire geri dönmesi bekleniyor.

Carrick görevden alınmaktan geçici olarak kurtuldu

Bournemouth maçının ardından Carrick'in görevden alınması genel olarak bekleniyordu; ancak kulüp yönetim kurulu, ona takımı Stamford Bridge'de çalıştırması için son bir fırsat tanımaya karar verdi.

Takımın Premier Lig'de 16. sırada yer almasına ve bu sezon sekiz maçta yalnızca bir galibiyet almasına rağmen yönetim kurulu, tüm sorumluluğu Carrick'e yüklemiyor.

Üst düzey yetkililer, Şampiyonlar Ligi'ne kalabileceğine inandıkları bir kadroya sahip olan oyuncuların bizzat kötü bir performans sergilediğini ve sorumluluğun büyük bir bölümünü taşıdığını düşünüyor. Oyunculardan biri "BBC Sport"a şunları söyledi: "Hepimiz durumu düzeltme arzusu içindeyiz. Oyuncular, teknik ekip, herkes."

Carrick, çarşamba günü genç orta saha oyuncusu Kobbie Mainoo'nun sakatlık nedeniyle iki hafta uzak kaldıktan sonra antrenmanlara geri dönmesiyle sevindirici bir haber aldı.

Masada yedek isimler var

Bununla birlikte, görevde kalması kararına rağmen "BBC Sport" kaynaklarının aktardığına göre kulüp, aralarında Newcastle United'ın eski teknik direktörü Eddie Howe ile Almanya ve Bayern Munich'in eski teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın yer aldığı olası yedek isimlerden oluşan kısa bir liste şimdiden hazırladı.

Kaynaklar, Howe'un göreve getirilmesine yönelik herhangi bir kararın kulübe Newcastle'a milyonlarca sterlinlik bir tazminat ödemesine mal olacağını, Nagelsmann'ın ise serbest teknik adam olarak müsait olduğunu açıkladı.



