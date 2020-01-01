Barcelona'nın hedefindeki Onana'dan ayrılık sinyali
Andre Onana, kariyerindeki yeni aşamaya geçmeye hazır olduğunu söyledi.
Geride kalan dört sezonu Ajax'ta geçiren 24 yaşındaki file bekçisinin adı Barcelona, Chelsea ve Tottenham gibi önemli kulüplerle anılıyor. Katalan ekibinin altyapısında yetişen Onana, Camp Nou'ya dönmeye açık olduğunu daha önce duyurmuştu.
Ajax'la kontratı 2022'ye dek süren Onana, AD'ye verdiği demeçte "Yanlış anlaşılmak istemem, Ajax'ta çok mutluyum ve kulübe minnettarım. Burada harika beş yıl geçirdim. Ama artık ileriye doğru bir adım atmamın zamanı geldi. Bunu geçen yıl kararlaştırmıştık. Neler olacak bilmiyorum ama benim hedeflerim açık." sözlerini kullandı.
Futbol kariyerine 2010'da Barcelona'da başlayan ve 2014'te Ajax'a giden Kamerunlu kaleci, 2016-17 sezonunda takımın as kalecisi oldu. Onana, Hollanda ekibinde 178 maça çıktı ve bu maçların 74'ünde kalesini gole kapadı.
Eredivisie'de sezon koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilirken, mevcut durumda lider olan Ajax'ın şampiyonluk umutları suya düştü.