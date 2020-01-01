Barcelona'nın hedefindeki Onana'dan ayrılık sinyali

Ajax'ın başarılı kalecisi Onana, Eredivisie devinden ayrılmak istiyor.

Andre Onana, kariyerindeki yeni aşamaya geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Geride kalan dört sezonu 'ta geçiren 24 yaşındaki file bekçisinin adı , ve gibi önemli kulüplerle anılıyor. Katalan ekibinin altyapısında yetişen Onana, Camp Nou'ya dönmeye açık olduğunu daha önce duyurmuştu.

Haberin devamı aşağıda

Ajax'la kontratı 2022'ye dek süren Onana, AD'ye verdiği demeçte "Yanlış anlaşılmak istemem, Ajax'ta çok mutluyum ve kulübe minnettarım. Burada harika beş yıl geçirdim. Ama artık ileriye doğru bir adım atmamın zamanı geldi. Bunu geçen yıl kararlaştırmıştık. Neler olacak bilmiyorum ama benim hedeflerim açık." sözlerini kullandı.

Daha fazla takım

Futbol kariyerine 2010'da Barcelona'da başlayan ve 2014'te Ajax'a giden Kamerunlu kaleci, 2016-17 sezonunda takımın as kalecisi oldu. Onana, ekibinde 178 maça çıktı ve bu maçların 74'ünde kalesini gole kapadı.

Eredivisie'de sezon koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilirken, mevcut durumda lider olan Ajax'ın şampiyonluk umutları suya düştü.