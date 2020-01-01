Onana, Barcelona'ya açık kapı bıraktı

Barcelona altyapısında yetişen Kamerunlu file bekçisi, Katalan devine dönmeyi düşünebileceğini söyledi.

Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturan file bekçisi Andre Onana'dan 'ya mesaj var.

La Masia çıkışlı Kamerunlu kaleci, 2015 yılında Barcelona'dan Ajax'a transfer oldu ve 2016-17 sezonunda A takımın kalesini korumaya başladı.

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Özellikle son iki sezondur gösterdiği performansla dikkat çeken ve adı PSG, gibi önemli kulüplerle anılan Onana, Canal+ Afrique'e yaptığı açıklamada Barcelona'ya açık kapı bıraktı.

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24 yaşındaki file bekçisi, "Barcelona'yla hâlâ iyi ilişkilere sahibim. Başkanla, antrenörlerle aram iyi. Daha önce de söyledim, Barcelona benim evim. Dönmem gerekirse dönerim. Ama şu an böyle bir durumdan uzağız. Ajax'ın kalecisiyim. Sezon sonunda neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuştu.

Ajax'la tüm kulvarlarda 178 maça çıkan Onana, 74 maçta kalesini gole kapadı.