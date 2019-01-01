Barcelonalı Ansu Fati'den Şampiyonlar Ligi rekoru

Katalan ekibinin genç oyuncusu bu sezon şans bulduğu her maçta dikkat çekmeyi başarıyor.

forması giyen Ansu Fati artık bir Şampiyonlar Ligi rekortmeni.

Takımının 'i 2-1 yendiği maçın 86. dakikasında fileleri havalandıran Ansu Fati, 17 yaş 40 günle bir Şampiyonlar Ligi maçında gol atan en genç futbolcu oldu.

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Rekor daha önce 1997 yılında 17 yaş 194 günle gol atan Olympiakoslu Peter Ofori-Quaye'ye aitti.

Gine-Bissau asıllı İspanyol futbolcunun 87. dakikada attığı gol Barça'yı son 16 turuna lider taşırken, Inter'i ise Şampiyonlar Ligi'nin dışına itti.

Barça geride bıraktığımız günlerde Fati'yle 2022'ye dek sürecek yeni bir sözleşme imzalayarak oyuncunun serbest kalma bedelini 170 milyon euro'ya çıkarmıştı.