İspanya'nın en güçlü hücumu ile en iyi savunması karşı karşıya geldiğinde, sonuç ancak ağır sıklet bir mücadele olabilir. Önümüzdeki pazar günü Riyad Metropolitano Stadı'nda oynanacak merakla beklenen zirve mücadelesi işte böyle görünüyor; Barcelona, La Liga liderlik haritasını yeniden çizebilecek bir maçta Atletico Madrid'e zorlu bir konuk olacak.

Bu maç yalnızca üç puan taşımıyor; aynı zamanda birbirine zıt iki felsefenin doğrudan çatışması: Hücumdan başka bir şey bilmeyen bir takım ile zaferini savunma sağlamlığı üzerine inşa etmiş bir diğeri.

Ezici bir hücum: 11 maçta 46 gol

Barcelona bu mücadeleye, tartışmasız La Liga'nın en güçlü hücumuna sahip olarak çıkıyor; Blaugrana sadece 11 maçta 46 gol kaydederek maç başına 4,18 gol gibi muhteşem bir ortalama yakaladı ve Atletico Madrid'in tam 24 gol önünde yer aldı.

Dikkat çeken nokta ise Barcelona'nın gücünün tek bir oyuncuya değil, eksiksiz bir hücum sistemine dayanması; "Mundo Deportivo"ya göre ligde 13 farklı oyuncu gol kaydetti; bu da teknik direktör Hansi Flick'in elindeki hücum çözümlerinin çeşitliliğinin açık bir kanıtı.

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Takımın gol kralları listesinin başında 15 golle Raphinha yer alıyor, onu 10 golle yükselen yetenek Lamine Yamal, ardından 5 golle Fermin Lopez ve 3 golle Gabriel Jesus takip ediyor. Gordon ile Adeyemi ikişer gol kaydederken Olmo, Eric, Cancelo, Kounde, Pedri, Rodri ve Xavi Espart birer golle katkı sağladı.

Buna karşılık Barcelona, rakibinden dört fazla, yani 12 gol yedi; bu da Atletico'ya herhangi bir savunma açığından faydalanma umudu verebilir.

Simeone'nin duvarı: Yalnızca 8 gol

Diğer tarafta ise savunma bütünlüğünü takımının temel bir özelliği haline getiren Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid duruyor; 11 maçta Rojiblancos'un kalesi yalnızca 8 gol gördü ve takım 6 maçta kalesini gole kapadı.

Dikkat çeken istatistiklerden biri de, Atletico'nun kalesine bir maçta üç gol atmayı başaran tek takımın Athletic Bilbao olması; bu, Simeone'nin takımının bu sezon yediği en yüksek gol sayısı.

Ancak Atletico bu zirveye, Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Bayern Münih karşısında alınan ağır 2-0'lık yenilginin ardından çıkıyor. Bu mağlubiyet bazı şüpheler doğurabilir, ancak aynı zamanda takıma Barcelona karşısında yanıt verme, güvenini yeniden kazanma ve ülkenin en güçlü hücumu karşısında savunma gücünü teyit etme konusunda ek bir motivasyon da sağlıyor.

Muhtemel 11: Taktiksel bir savaş

Barcelona'nın gol makinesini durdurmak amacıyla Simeone, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko ve Alejandro Grimaldo'dan oluşan bir savunma hattı hazırlıyor; kalede ise dev kaleci Jan Oblak yer alacak.

Hücum cephesinde ise Flick'in Lamine Yamal, Anthony Gordon ve Raphinha'dan oluşan ateşli bir üçlüye yer vermesi bekleniyor; Fermin Lopez ise orta saha ile hücum hatlarını birbirine bağlayarak onların arkasında oynayacak.