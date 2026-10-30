İnter Milan'ın savunma oyuncusu Alessandro Bastoni, geçen yaz yaşadığı hayal kırıklığına rağmen Barcelona'ya transfer olma ihtimaline açık görünüyor. Katalan ekibinin teknik direktörü Hansi Flick, oyuncunun kadroya katılmasına onay vermemişti; böylece İtalyan savunmacı, kulübün sportif direktörü Deco'nun ilgilendiği isimler listesinde yer almaya devam etti.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Alessandro Bastoni (27), geçen sezon stoper hattını güçlendirmek için bir numaralı tercihti. Sportif komite, ocak ayında tecrübeli, tercihen sol ayaklı bir savunmacıyla anlaşılması gerektiği konusunda hemfikir olmuş, böylece Deco transferi tamamlamak için çalışmalara başlamıştı.

Deco, Bastoni ile 2031 yılına kadar uzanan bir anlaşmaya varmayı başardı; ancak bunun tamamlanması Flick'ten nihai onayın alınmasına bağlıydı.

Mayıs ayı gelip çattığında Hansi, Gerard Martín'i stoper mevkiinde yeniden değerlendirmesinin ardından bu transfer konusunda ikna olmamış ve yeni bir savunmacıyla anlaşmadan önce başka mevkileri güçlendirmeyi tercih eder hâle gelmişti.

Beş ay geçtikten sonra Barcelona yeniden bir stoper arayışına girdi ve Bastoni hâlâ Deco'nun üzerinde çalıştığı isimler listesinde yer alıyor; ancak daha önce yaşananlar göz önüne alındığında, İnter Milan'ın savunmacısının Katalan ilgisine karşı tutumu konusunda bir soru işareti öne çıkıyor.

İspanyol gazetesinin doğruladığına göre, İtalyan savunmacı hiçbir ihtimale kapıyı kapatmıyor; dahası Bastoni, Barcelona'dan gelebilecek olası bir temasa her zaman açık olmaya devam edecek.

Buna rağmen geçen yaz, Bastoni için büyük bir hayal kırıklığıyla sona ermişti; oyuncu, yaşananlar nedeniyle derin bir yara aldığını hissetmişti. Alessandro, Barcelona projesine katılma fikri konusunda son derece hevesliydi, ancak transfer tamamlanmayınca hayal kırıklığı çok büyük oldu; nitekim teknik direktörün kendisini planlarından çıkardığını öğrenmek kimsenin isteyeceği bir şey değildir.

Yine de Bastoni, Barcelona kendisiyle anlaşmak istiyorsa onu kadroya katma konusundaki ciddiyetini kanıtlaması gerektiğinin farkında; özellikle de İtalyan savunmacı İnter Milan'da mutlu olduğu için. Nitekim bu sezon takımın liderler grubu içinde kaptanlık pazubandını taşıyor.

Bastoni ayrıca kulübüyle olan yolculuğuna odaklanıyor ve Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri için oynadığına inanıyor.

Bastoni'nin İnter Milan ile 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor ve takımdaki en yüksek maaşlardan birini alıyor; ayrıca İnter Milan'ı adeta evi gibi görmesi gibi ek bir avantaja da sahip.

Buna dayanarak, Bastoni Barcelona'ya transfer olma adımını atmaya karar verirse, önceki deneyimden bir ders çıkarmış olabilir; zira kulüp için bir öncelik olduğundan emin olması gerekiyor. Bu sadece, kendisine bunu her zaman hissettirmeye özen gösteren Deco için değil, aynı zamanda Hansi Flick için de geçerli.

Bu nedenle İtalyan savunmacı, önce Alman teknik direktörle konuşmak ve kendisiyle anlaşma konusundaki gerçek tutumunu öğrenmek için onu doğrudan dinlemek istiyor.