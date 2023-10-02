Barcelona Vitor Roque’nin geliş tarihini öne çekecek

Barcelona daha önce Temmuz 2024’te kadrosuna katmak üzere anlaştığı genç yıldızı daha erken bir tarihte kadroda görmek istiyor.

Hem La Liga’da hem de Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluk mücadelesini sürdüren Barcelona, daha önce anlaşmaya vardığı Brezilyalı genç yetenek Vitor Roque’yi Temmuz yerine Ocak ayında kadrosuna katmak istiyor. Normal şartlarda yapılan anlaşmaya göre Temmuz 2024’te kulübe katılacak olan Roque’nin takıma katılma tarihi erkene çekilmiş gibi görünüyor.

İspanyol basınından Mundo Deportivo’da yer alan habere göre Barcelona’nın futbol direktörü Deco bir sonraki milli arada Brezilya’ya uçacak ve Athletico Paranaense yönetimiyle Roque’nin takıma erken katılabilmesi için masaya oturacak. Barcelona bilindiği gibi genç oyuncuyu transfer edebilmek için Roque’yi yetiştiren Athletico Paranaense’ye 35 milyon euro ödemişti.

40 milyon euro bekleniyor

Barcelona yönetimi Athletico Paranaense ile anlaşıp oyuncuyu Ocak ayında İspanya’ya getireceğinden emin olsa da kulübün maaş limitlerinin Roque’nin kadroya yazılmasına izin verip vermeyeceği ise henüz netleşmedi.

Son La Liga şampiyonu kaleci Marc-Andre ter Stegen'in sözleşmesini daha düşük bir maaşla yeniledi ve aynı şeyi orta saha oyuncusu Frenkie de Jong için de yapmayı planlıyor. Ancak Roque'nin geleceğini belirleyecek ana faktör, kulübün 10 Ekim'e kadar Barca Studios'un %29,5'inin Libero'ya satışından 40 milyon Avro alıp alamayacağı olacak.