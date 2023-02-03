Manchester City'den ayrılması gündemde olan Portekizli oyuncuyunun bir sonraki durağı La Liga olabilir.

La Liga'da şampiyonluk için kıyasıya bir yarış veren Barcelona ile Real Madrid saha dışındaki bir transfer yarışında bir kez daha karşı karşıya geldi.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre her iki takım da Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva'yı kadrosuna katabilmek için yoğun bir çaba gösteriyor.

Silva'nın bonservis bedelinin 80 milyon euroyu bulması beklenirken, Manchester City'nin bu bedelin teklif edilmesi halinde oyuncunun satışına izin vereceği tahmin ediliyor.

Guardiola'nın vazgeçilmezlerinden

İngiliz ekibine 2017'de Monaco'dan transfer olan Silva, forma giydiği 281 maçta 50 gol ve 56 asistle oynamıştı. City'ye transfer olduğu günden bu yana Pep Guardiola'nın en güvendiği isimlerden biri olan Silva'nın adı PSG ile de anılıyordu.

Barcelona'nın La Liga'nın katı finansal fair play kurallarından ötürü Silva'yı kadroya katması oldukça zor görünürken, Real Madrid ise yıldız oyuncuyu takımdan ayrılması gündemde olan Marco Asensio ve Eden Hazard'a bir alternatif olarak görüyor.

PSG'nin ilgisine rağmen İspanya'da oynayamaya daha sıcak bakan Silva'nın Barcelona'nın durumu göz önüne alındığında, Real Madrid'den başka bir İspanyol ekibine transfer olması pek olası görünmüyor.

