Barcelona ve PSG, Emre Can'ın peşinde

Emre Can'ın devre arasında Juventus'tan ayrılabileceği, Barcelona ve PSG'nin bu futbolcuyla ilgilendiği öne sürüldü.

'ta teknik direktör Maurizio Sarri ile yıldızı barışmayan Emre Can, transfer söylentilerinin öznesi oldu.

Sport'un haberine göre 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu ve PSG yakından takip ediyor.

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Sezon başında Juventus'un UEFA'ya bildirdiği listede yer almayan Türk asıllı Alman futbolcu bu nedenle Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemiyor.

İddiaya göre İtalyan ekibi 40-50 milyon euro arası bir teklif gelmesi halinde Emre'yi satmaya sıcak bakıyor.

Bu sezon Juventus formasıyla 4 maçına çıkan Emre skor katkısı yapamadı.