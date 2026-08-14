Barcelona, mali kaynaklarını güçlendirmek, sportif yönetimin hedeflediği transferleri gerçekleştirmek ve oyuncularını lisanslamak için daha geniş bir hareket alanı yaratmak amacıyla transfer döneminin ikinci yarısında oyuncu satışlarını hızlandırmaya devam ediyor.

Katalan "Sport" gazetesine göre kulüp, bir dizi satış işlemi sayesinde şu ana kadar yaklaşık 70 milyon euroluk doğrudan gelir elde etmeyi başardı. Bunu yaparken de anında gelir sağlamaya dayanan, aynı zamanda oyuncuların haklarından belirli bir pay ile bazı durumlarda geri satın alma opsiyonlarını elinde tutan bir strateji benimsedi.

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Mevcut tablo, izlenen stratejide açık bir başarıya işaret ediyor; zira Barcelona bu yaz şu ana kadar yaklaşık 70 milyon euroluk doğrudan gelir elde etti.

Öne çıkan işlemler

Ferran Torres: Yaklaşık 50 milyon euro karşılığında transfer; yaklaşık 40 milyonluk net kâr.

Ansu Fati: Satın alma opsiyonunun devreye girmesiyle 11 milyon euro karşılığında Monaco'ya.

Jofre Torrents: Belirlenen hedeflerin gerçekleşmesi halinde haklarının %50'si karşılığında 5,5 milyon euroya Ajax'a.

Jan Virgile: Club Brugge'ün Mallorca'ya ödediği 12 milyonluk serbest kalma bedelinin %40'ını temsil eden 4,8 milyon euroluk dolaylı gelir.

Iñaki Peña: 3 milyon euro karşılığında.

Yaco: 2 ila 3 milyon euro karşılığında Almería'ya; Barcelona gelecekteki satıştan bir pay elinde tutuyor.

Dani Rodríguez: 1,5 milyon euro karşılığında; gelecekteki satıştan bir pay ve geri satın alma opsiyonuyla.

La Masia'nın rolü

"La Masia" akademisi bu stratejide temel bir rol oynuyor; Barcelona, ilk takımda kendisine anında yer bulamayan oyunculardan mali açıdan yararlanmayı, aynı zamanda gelecekteki hakları elinde tutmayı amaçlıyor. Bu, kulübün Jean-Clair Todibo ve Nico González gibi durumlarda daha önce de faydalandığı bir politika.

Satış planı burada da sona ermiyor; zira Barcelona, Héctor Fort, Marc Casadó, Tommy Marqués, Guille Fernández ve Toni Fernández'in ayrılığı üzerinde çalışıyor. Casadó'dan en az 30 milyon euro elde edilmesi bekleniyor, diğer oyuncuların satışlarından da belirli paylar elde tutuluyor.

Bu işlemler tamamlanırsa Barcelona bu yaz gelirde 100 milyon euro barajını aşabilir. "Sport"'a göre bu, transfer döneminin son aşamasında hedeflerini finanse etmek açısından önemli olacak; başta üst düzey bir forvetle anlaşmak, orta sahayı güçlendirmek için Rodri'yi kadroya katmak ve stoper mevkiini takviye etmek geliyor.