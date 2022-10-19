Xavi, Barcelona'nın onu görevden alması halinde bunu anlayışla karşılayacağını itiraf etti.

Xavi Hernandez yönetimindeki Barcelona, oldukça zorlu bir dönemden geçiyor ve İspanyol hoca, oldukça büyük bir baskı altında.

Barça, Inter'i iki maçta da yenemedi ve Şampiyonlar Ligi dışında kalmak üzere.

Daha da ötesi, pazar günü El Clasico'ya kaybetti ve Xavi bu yüzden eleştirilerin hedefindeki olan isim.

Ne söylendi?

Xavi, basın toplantısında Barça'nın kendisini görevden almaya karar verip vermediğini anlayıp anlamadığı sorulduğunda şu yanıtı verdi:

"Tabii ki bu futbol. Sokaktaki insanlar bana cesaret vermek için yumruklarını kaldırıyor. Şimdi biz devam etmek ve gerçeklerle yüzleşmek zorundayız

"Ben her zaman pozitifim. Kulüp ve kadromuzun gösterdiği çabayla kupalar için rekabet etmeliyiz.

"Ve eğer kazanamazsak, başkanın [Joan Laporta] dediği gibi, bunun benden başlayarak bir sonuçları olacak.

"Kazanamazsak başka bir hocagelecek. Ama bunu başarmak için her şeyimi vereceğim."