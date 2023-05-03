Ekonomik açıdan zor günler geçiren Katalan devi, planlamanın başındaki ismi de kaybetti.

Önümüzdeki yaz aylarında büyük bir transfer hareketliliğine sahne olması beklenen Barcelona’da sürpriz bir gelişme yaşandı. Kulübün efsane oyuncusu Lionel Messi ile yeniden anlaşma zemini arayan Katalan devinde futbol direktörü Mateu Alemany, başkan Joan Laporta ile yaptığı görüşmede ayrılık talebini dile getirirken, Barcelona yönetimi bu kararı resmen duyurdu.

Alemany’nin Unai Emery’nin göreve gelmesinin ardından harika bir çıkış yakalayan ve çok iyi bir sezon geçiren Premier Lig takımı Aston Villa’dan oldukça cazip bir teklif aldığı belirtilirken, kariyerini bu takımda sürdüreceği öğrenildi.

Emery tam yetkiyle görevde

Barcelona’nın yaşadığı mali problemler nedeniyle yapılacak yeni transferlerin kaydedilmesi ve yeni sözleşmelerin tescil ettirilmesi adına gerekli düzenlemeleri hayata geçirmekle görevlendirilen Alemany, kulüpten ayrılıncaya dek bu görevini sürdürecek.

Aston Villa yönetimi geçtiğimiz aylarda göreve gelen Emery’ye A takım’ın kadrosunu ve yapılandırmasını şekillendirmesi için tam yetki vermişti.

Villa’nın mevcut sportif direktörü Johan Lange ise göreve 2020 yazında başlamış ve bu süreçte Emiliano Martinez ve Ollie Watkins gibi isimlerin kulübe katılmasında oldukça önemli bir rol oynamıştı. Öte yandan Mart ayında Aston Villa’nın ilgisine yönelik soruları cevaplayan Alemany, kesin olarak Barcelona’da kalacağını söylemişti.