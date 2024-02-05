Barcelona Sportif Direktörü Deco: Jürgen Klopp harika bir teknik direktör

Teknik direktör arayışlarına hız veren Barcelona’da sportif direktör Deco’nun Jürgen Klopp hakkındaki sözleri dikkat çekti.

Barcelona’nın sportif direktörü Deco, sezon sonunda Katalan ekibinden ayrılacağını açıklayan Xavi’nin yerine Jürgen Klopp’u geçirmek istediği yönündeki iddiaları değerlendirdi. Alman çalıştırıcıyla bir görüşme gerçekleştirdiği yönündeki iddiaları masaya yatıran Deco, isimler hakkında konuşmanın doğru olmadığını ifade ederken, Klopp’u övmeyi ihmal etmedi.

Deco ne söyledi?

La Vanguardia'ya konuşan Deco, “Kimse hakkında konuşmak istemiyorum, sözleşmesi olan bir teknik direktör hakkında konuşmak etik değil. Klopp harika bir teknik direktör ama bence bunu konuşmak için doğru zaman şu an değil. Barcelona’nın yeni teknik direktörü elbette bazı şeyleri değiştirmek isteyecek ama öncelikle projelerimizi ve fikirlerimizi konuşmalıyız” dedi.

Klopp’un yanı sıra Arsenal’in Barcelona altyapısında yetişen teknik direktörü Mikel Arteta da ismi Barcelona teknik direktörlüğüyle anılan bir diğer isim oldu. 41 yaşındaki teknik direktörün sezon sonunda Kuzey Londra takımından ayrılmayı planladığı bilinirken, Barcelona’nın sezonun sona ermesinin ardından Arteta’nın kapısını çalmasına kesin gözüyle bakılıyor.