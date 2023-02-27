MLS'te oynamak isteyen Sergio Busquets'in kararını bekleyen Barcelona yönetimi, alternatif planını şimdiden belirledi.

İspanyol basınından Sport, La Liga'da zirvede yer alan Barcelona'nın sezon sonunda kontratı bitecek olan Sergio Busquets ile yeni sözleşme imzalamak istediğini ancak Busquets'in takımda kalmama ihtimaline karşılık alternatifini de belirlediğini öne sürdü.

Katalan ekibinin Real Sociedad forması giyen Martin Zubimendi ile ilgilendiği belirtildi.

Serbest kalma bedeli 60 milyon euro

Daha önce yaptığı açıklamada kariyerini MLS'te sürdürmek istediğini belirten ve bu doğrultuda Cristiano Ronaldo'yu da kadrosunda bulunduran Al Nassr'dan gelen teklifi reddeden Busquets'in Mart ayı içerisinde gelecek sezon hangi takımda oynayacağına dair kararını vermesi ve Barcelona'nın da böylece yol haritasını çizmesi bekleniyor.

Barcelona'nın Busquets'in alternatifi olarak belirlediği 24 yaşındaki Zubimendi bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 28 maça çıkmıştı.

Real Sociedad'ın altyapısında yetişen Zubimendi son dönemde İspanya Milli Takımı'ndan da davet alırken, Sociedad'ın oyuncuyu 60 milyon euroluk serbest kalma bedeli dışında satmaya yanaşmaması bu transferi zora sokuyor.