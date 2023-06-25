La Liga devi Barcelona, efsane oyuncusu Sergio Busquets'in alternatifini buldu.

NE OLDU? Barça teknik direktörü Xavi, yaz transfer dönemi için yeni bir orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalamayı en önemli öncelik haline getirdi.

Ve Barça, takımdan ayrılan efsane oyuncu Sergio Busquets'in yerine geçebilecek oyuncuyu buldu.

Sport, Palhinha'nın en iyi adaylardan biri olarak ortaya çıktığını bildirdi. Ayrıca Benfica'dan Florentino Luis'i de izliyorlar.

BÜYÜK RESİM: Ancak, Palhinha ile sözleşme imzalamak Barça için kolay olmayacak gibi görünüyor. 27 yaşındaki oyuncu, Fulham'a geçen yıl Sporting CP'den katıldı.

Ve sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Bu durum, tüm iplerin Fulham'ın elinde olduğu anlamına geliyor ve Daily Mail, yaklaşık 90 milyon £ (114 milyon $) talep ettiklerini bildiriyor.

VE DAHA FAZLASI: Barca, Inter Miami'ye katılmak için ayrılan Busquets'in yerini alacak kişi olarak başlangıçta Martin Zubimendi'yi hedef almıştı.

Ancak Real Sociedad'ın yıldızı çok pahalı geldi ve kulüp, Sofyan Amrabat'tan da vazgeçinde yönünü Premier Lig'e çevirdi.

Böylece; Palhinha ve Luis, Barca'nın oyun tarzına en uygun oyuncular olarak öne çıkıyor.

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SIRADA NE VAR? Barca, orta sahasını güçlendirmek amacıyla Palhinha için bir teklifte bulunabilir, ancak onu Fulham'dan almaları şimdilik zor görünüyor.