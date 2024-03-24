Ekonomik problemlerle boğuşan Katalan ekibi, en yüksek maaşlı oyuncularından biriyle yolları ayırabilir.

La Liga’daki şampiyonluk yarışında Real Madrid’in gerisine düşen Barcelona’da gelecek sezona yönelik kadro planlaması sürerken, ekonomik problemlere çözüm arayışı da devam ediyor. İspanyol basınından Mundo Deportivo’da yer alan habere göre Brezilyalı yıldız Raphinha için Suudi Arabistan’dan 100 milyon euroluk teklif alabileceği belirtilen Katalan ekibinde dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski’nin geleceği de Suudi Arabistan’da olabilir.

La Liga’daki şampiyonluk yarışında Real Madrid’in gerisine düşen Barcelona’da gelecek sezona yönelik kadro planlaması sürerken, ekonomik problemlere çözüm arayışı da devam ediyor.

Barça'da kalmak istiyor

İspanyol basınından Mundo Deportivo’da yer alan habere göre Brezilyalı yıldız Raphinha için Suudi Arabistan’dan 100 milyon euroluk teklif alabileceği belirtilen Katalan ekibinde dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski’nin geleceği de Suudi Arabistan’da olabilir.

La Liga’daki şampiyonluk yarışında Real Madrid’in gerisine düşen Barcelona’da gelecek sezona yönelik kadro planlaması sürerken, ekonomik problemlere çözüm arayışı da devam ediyor. İspanyol basınından Mundo Deportivo’da yer alan habere göre Brezilyalı yıldız Raphinha için Suudi Arabistan’dan 100 milyon euroluk teklif alabileceği belirtilen Katalan ekibinde dünyaca ünlü golcü Robert Lewandowski’nin geleceği de Suudi Arabistan’da olabilir.