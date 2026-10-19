İspanyol basınında bugün yayımlanan bir rapor, Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin, yarın Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Stuttgart maçı öncesinde büyük bir kriz yaşadığını ortaya koydu.

"Sport" gazetesinin haberine göre Diego Simeone, sezona hücum üçlüsündeki sorunlarla başladı; istikrar sağlamakta ya da hücumda çözüm bulmakta zorlandı. Bu durum, onu Lookman'ı "feda etmek" zorunda bile bıraktı.

Şimdi ise takımın güçlü bir performans sergilemeye başladığı dönemde Arjantinli teknik adam yeni bir aksilikle karşı karşıya; bu kez savunma hattında.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart maçının kadrosundan çıkarılan "Cuti" Romero'nun sakatlığı, Atletico'yu savunmadaki kartlarını yeniden düzenlemeye zorluyor; hem de kritik maçlar serisinin yaklaştığı bir dönemde.

Şimdiye kadar Grimaldo, Hancko, Romero ve Pubill'den oluşan dörtlü savunmanın Simeone'nin güvenini kazandığı açıktı. Teknik direktör arka hatta rotasyon yaptığında genellikle iki kanat bekine odaklanıyordu; sağ tarafta Marcos Llorente'yi sahaya sürerek Pubill'i dinlendiriyor ya da sol tarafta Daniel Martinez'e güvenerek Grimaldo'ya nefes aldırıyordu.

Almanya'da ise Simeone, savunma hattında kilit bir lider olarak öne çıkan vatandaşından mahrum kalacak.

Eski Tottenham oyuncusu, Alex Baena'nın son anlarda kaydettiği golle takımının kazandığı zorlu Espanyol maçında sakatlandı.

Kas zorlanması yaşayan ve sahalardan yaklaşık on gün uzak kalacak olan Romero, bundan önce "Mendizorroza" stadında da parlamış, Deportivo Alaves karşısında son dakikalarda galibiyet golünü atmıştı.

Yokluğu yalnızca Avrupa maçıyla sınırlı kalmayacak, ancak çok da uzun sürmeyecek. Arjantinli savunmacı, önümüzdeki cumartesi "Metropolitano" stadında Deportivo La Coruña'ya karşı oynanacak maçta da forma giyemeyecek; fakat iyileşme süreci olumlu giderse bir hafta sonra "Ciutat de Valencia" stadında oynanacak maçta dönmesi bekleniyor.

Her halükârda Atletico, takımın en önemli unsurlarından biri olan oyuncunun dönüşünde acele etmeyi ya da onu gereksiz yere riske atmayı düşünmüyor. Hedef, Arjantinlinin "Rojiblancos"u bekleyen iki çok zorlu maç için tam anlamıyla hazır olması: Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih (3 Kasım) ve La Liga'da Barcelona (8 Kasım) karşılaşmaları.

Bu iki maç büyük önem taşıyor ve Cuti, takımın hedefleri açısından kritik olacak bir haftayı aşmasına yardımcı olmak için bu maçlarda forma giyebilmeyi umuyor.