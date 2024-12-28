Barcelona'nın yıldızından Kylian Mbappe'nin uykularını kaçıracak atılım

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, Transfermarkt'ın güncel değerlendirmelerine göre Kylian Mbappé'yi geçti.

Barcelona’nın genç yıldızı Lamine Yamal, futbol dünyasında transfer piyasasının zirvesine yerleşti. Transfermarkt’ın yeni açıkladığı verilere göre, Lamine Yamal’ın transfer değeri 180 milyon euroya ulaştı ve bu değer, onu Real Madrid'in yaz transferi Kylian Mbappé’nin önüne taşıdı.

Bu dikkat çekici yükseliş, 16 yaşındaki Lamine Yamal’ı Transfermarkt’ın global oyuncu değerleri sıralamasında ikinci sıraya taşıdı. Yamal, bu pozisyonu Real Madrid’in orta saha yıldızı Jude Bellingham ile paylaşıyor. Her iki oyuncu da şimdiden dünya futbolunun en değerli genç yetenekleri arasında gösteriliyor.

Paris Saint-Germain’den yaz transfer döneminde Real Madrid’e geçen Kylian Mbappé’nin ise sezon başındaki inişli çıkışlı performansı transfer değerine olumsuz yansıdı. Fransız yıldızın değeri 20 milyon euro azalarak 160 milyon euroya geriledi.

Zirvede Vinícius Jr.

Listenin zirvesinde ise bir başka Real Madrid oyuncusu yer alıyor. Carlo Ancelotti’nin hücum hattındaki yıldız ismi Vinícius Jr., şu anda 200 milyon euro ile dünyanın en değerli futbolcusu olarak değerlendiriliyor. Bu, Vinícius’un hem Real Madrid’in hem de dünya futbolunun en etkili oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Lamine Yamal’ın genç yaşına rağmen bu denli yüksek bir değerle anılması, Barcelona’nın onun etrafında şekillendirdiği gelecek vizyonunun doğruluğunu kanıtlar nitelikte. Katalan ekibi, Yamal’ın yeteneklerini sahada olduğu kadar transfer piyasasında da büyük bir koz olarak kullanmayı hedefliyor.