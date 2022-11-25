Barcelona'nın yıldızı Pedri, Marco Asensio transferi için harekete geçti

Katalan ekibinin genç oyuncusu, Real Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Marco Asensio ile beraber oynamak istiyor.

Barcelona'nın İspanya Milli Takımı'nın da formasını giyen genç orta saha oyuncusu Pedri, takımının Real Madrid ile olan kontratını henüz yenilemeyen Marco Asensio için harekete geçmesi gerektiği yönünde bir imada bulundu. Adı Barcelona'nın yanı sıra Manchester United ile de anılan oyuncunun Katar dönüşünde Real Madrid ile masaya oturması bekleniyor.

Pedri ne söyledi?

"Asensio'nun sözleşmesiyle ilgili gelecekte neler olacağını görmemiz gerekiyor ama bana göre iyi olan tüm oyuncular Barcelona'da oynamalı. Yine de milli takım kampında bu tarz şeyler konuşmaktan hoşlanmıyorum ve arkadaşlarımı transfer için ikna etmek de benim işim değil"

Geçen sezon Real Madrid formasıyla 31 lig maçında 10 gol atan ve takımının La Liga şampiyonluğunda önemli rol oynayan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ise Carlo Ancelotti tarafından ligde sadece bir maçta ilk 11'de kullanıldı.

Bu durum nedeniyle mutsuz olan Asensio'nun geleceğinin Katar dönüşünde kısa sürede netleşmesi bekleniyor. Mallorca altyapısından yetişen Asensio, Real Madrid'e 2015 yılında transfer olmuştu.