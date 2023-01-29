Kanat oyuncusu, cumartesi günü Barcelona'nın Girona ile oynadığı karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara geldi.

NE OLDU? Dembele, Pedri ile değiştirilmeden önce Barcelona'nın Girona ile oynadığı La Liga maçında sadece 26 dakika sahada kaldı. Fransız hücumcu, 26'da bacağını tutarak ihtiyatlı bir şekilde sahadan çıktı.

DAHA BÜYÜK RESİM: Gençleşmiş Barcelona şu anda La Liga tablosunun başında yer alıyor ve bu başarıda Dembele büyük rol oynuyor. Bu sezon ligde beş golü ve beş asisti olan Fransız, bu form grafiği ile Xavi'nin vazgeçilmezi oldu.

VE DAHA FAZLASI: Dembele bu kadar formdayken uzun süre sahalardan uzak kalması Xavi için sorun oluşturabilir. Bu durum, önümüzdeki haftalarda Barça'yı zorlayabilir.

NE SÖYLENDİ? Xavi maçtan sonra gazetecilere şunları söyledi: "Dembele bir fark yaratıyor. Sakatlandı ve bu gerçekten utanç verici. Daha sonra yapılan testler, oyuncunun rektus femorisinde sol uyluk yaralanması geçirdiğini ortaya çıkardı. İyileşme süreci ise henüz belirlenmedi."

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BARCELONA VE DEMBELE'Yİ NE BEKLİYOR? Barça, Avrupa Ligi'nde Manchester United'a karşı oynanacak çift maçı da içeren 23 günlük yoğun fikstürle karşı karşıya. Katalan devi bu süreçte altı maça çıkacak ve Dembele'nin sakatlığının boyutu henüz bilinmiyor. Fransız yıldızın ManU'ya karşı oynama durumu tehlikede.