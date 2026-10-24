Barcelona'nın yıldızı Alejandro Baldé'nin geleceği, oyuncunun bu sezon teknik direktör Hansi Flick'in planlarındaki öneminin bir kısmını kaybetmesinin ardından yeniden tartışma gündemine döndü.

Sport gazetesi, Baldé'nin menajeri Jorge Mendes'in oyuncuya yeni bir adres bulmak için şu anda farklı seçenekleri değerlendirdiğini ve son saatlerde öne çıkan seçenekler arasında İtalya'daki bir adresin de bulunduğunu aktardı.

İtalyan "Il Messaggero" gazetesinin aktardığına göre, Mendes, Baldé'yi önümüzdeki kış transfer döneminde kendisini kadrosuna katma imkânını değerlendiren Roma kulübüne önerdi.

Gian Piero Gasperini yönetimindeki Roma, sol bek mevkisini güçlendirmeyi amaçlıyor ve Baldé'nin teknik ihtiyaçlarına uygun olabileceğini düşünüyor.





Üzerinde çalışılan formül, İtalyan kulübüne satın alma opsiyonu tanıyan bir maddeyle birlikte oyuncunun bu sezon sonuna kadar kiralanması şeklinde.

Bu anlaşma, Roma'nın hemen büyük bir meblağ ödemek zorunda kalmadan oyuncuyu kadrosuna katmasına imkân tanırken, Barcelona ise önümüzdeki yaz transfer döneminde onun satışından önemli bir maddi gelir elde etme ihtimalini saklı tutacak.

Baldé'nin adının İtalya Ligi'ne transfer olmakla anılması ilk kez yaşanmıyor. Juventus da birkaç hafta önce oyuncuya ilgi göstermişti.

Nitekim Sport gazetesi geçtiğimiz eylül ayının sonunda, Juventus'un Baldé'yi satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katma imkânını değerlendirdiğini, ancak Barcelona'nın oyuncu için belirlediği yaklaşık 50 milyon euroluk maddi değerlemenin anlaşmanın tamamlanmasının önünde büyük bir engel oluşturduğunu ortaya koymuştu.



