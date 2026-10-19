Barcelona'nın yıldızı İtalyan devinin gündemine girdi

Barcelona'nın yıldızı Fransız Jules Koundé'nin geleceği, yeniden bazı büyük Avrupa kulüplerinin ilgi odağı haline geldi.

Sport gazetesi, Calciomercato'ya dayandırdığı haberinde, Milan'ın Koundé'yi kadrosuna katmak isteyen kulüpler listesine en son eklenen takım olduğunu belirtti.

Transfer piyasasında üst düzey bir stoper arayışında olan Milan, Barcelona'nın oyuncusunu savunma hattını güçlendirmek için incelediği isimler listesine dahil etti.

Koundé'nin Barcelona'daki durumu, geçmiş sezonlara kıyasla değişti. Fransız defans oyuncusu, teknik direktör Hansi Flick'in planlarında artık vazgeçilmez bir ilk 11 oyuncusu değil ve bu durum büyük Avrupa kulüplerinin dikkatinden kaçmadı.

Son milli takım arasından bu yana Katalan ekibindeki yerini kademeli olarak geri kazanmaya ve süresini artırmaya başlamış olsa da, vazgeçilemez bir oyuncu olarak konumu eskisi gibi değil.

Barcelona ise oyuncudan vazgeçmek için bir zorunluluk görmüyor; ancak büyük bir mali getiri sağlayacak bir transfere de kapıyı kapatmayacak. Yüksek bir mali teklif, özellikle kulübün mali ihtiyaçları ve uluslararası alanda saygın bir konuma sahip bir oyuncunun satışından gelir elde etme olasılığı göz önüne alındığında, müzakerelerin kapısını açabilir.

Milan bu yarışta tek başına değil. Koundé'nin Barcelona'ya transferinden önce onu kadrosuna katmayı denemiş olan Chelsea, oyuncunun durumunu yakından takip etmeyi sürdürüyor.

Bayern Münih de Fransız milli oyuncu etrafındaki gelişmeleri ilgiyle izliyor. İki kulüp de transfer piyasasında uygun bir fırsatın doğmasını bekliyor.

Bununla birlikte, kendisini kadrosuna katmak isteyen tüm kulüplerin önünde önemli bir engel var: oyuncunun kendi isteği. Koundé hiçbir zaman Barcelona'dan ayrılma arzusu göstermedi ve Katalan kulübünün projesine bağlılığını sürdürüyor.

Buna ek olarak, sözleşmesi Haziran 2030'a kadar devam ediyor; bu da kulübün ayrılığı konusunda müzakerelere girmek için acele etmek zorunda olmadığı anlamına geliyor.

Aslında Barcelona yönetiminin öncelikleri şu an için farklı. Kulüp mali gelir sağlamak için büyük bir satış yapmak zorunda kalırsa, sportif direktörlük Koundé'den vazgeçmeyi düşünmeden önce Alejandro Baldé'nin ayrılığını değerlendirecek.

Şu aşamada Milan'ın ilgisi, diğer birçok büyük Avrupa kulübünün ilgisine ekleniyor; ancak işler henüz transferi tamamlamak için fiilen harekete geçme aşamasına gelmedi.



