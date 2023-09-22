Barcelona’nın yeni transfer Vitor Roque Brezilya’da sakatlandı

Barcelona’nın yeni transferi henüz yeni takımıyla maça çıkmadan ciddi bir sakatlık yaşadı.

Barcelona’nın Brezilya’nın Athletico Paranaense takımından transfer ettiği ancak takıma katılına dek Brezilya’da oynamaya devam edecek olan genç yeteneği Vitor Roque, takımının Internacional ile oynadığı lig karşılaşmasında sakatlandı. Yaklaşık üç ay boyunca sahalardan uzak kalması beklenen genç oyuncunun durumunu Barcelona cephesinde büyük bir üzüntü yarattı.

Ayak bileğinden sakatlandı

Barcelona'nın gelecekteki yıldızı, Internacional defans oyuncusu Nicolas Hernandez'in sert müdahalesinin ardından maçın sadece yedi dakikasında sahayı terk etti. Brezilya’dan gelen ilk haberlere göre ayak bileğinden ciddi bir sakatlık geçiren Roque, sahalardan üç ay uzak kalabilir.

Roque'nin sakatlığı, yaz transfer döneminde 18 yaşındaki forvet için Athletico Paranaense ile 35 milyon euro ve çeşitli bonuslar üzerine anlaşan Katalan devleri için endişe verici olacak. Transfer tamamlanmış olsa da Brezilyalı oyuncunun Ocak transfer döneminde mi yoksa önümüzdeki yaz mı İspanya’ya taşınacağı sorusu şu ana kadar cevap bulmamıştı.