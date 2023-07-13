Xavi bir dönem takım arkadaşlığı yaptığı yıldız oyuncunun transferiyle elini güçlendirmenin hesaplarını yapıyor.

La Liga’da sezonu şampiyonlukla tamamlasa da Avrupa’da hayal kırıklığıyla dolu bir sezonu geride bırakan Barcelona, gelecek sezon daha büyük başarıları hedefleyebilmek için kadrosunu derinleştirme çalışmalarını sürdürüyor. Henüz Temmuz ortasında olmamıza rağmen şimdiden İlkay Gündoğan ve Inigo Martinez gibi iki önemli ismi kadrosuna katan Barça’nın hedefindeki son isim ise Thiago Alcantara.

Sergio Busquets’in takımdan ayrılmasının ardından bu oyuncunun boşluğunu altyapısından yetişen bir başka isim olan Oriol Romelu ile doldurmaya hazırlanan Katalan ekibi, yine altyapısından yetişen Thiago’yu da kadroya katmak istiyor.

Galatasaray da istiyor

Sportsmole’da yer alan habere göre Galatasaray’ın da istediği Thiago’nun çok yönlülüğü, Xavi’nin bu transferde ısrarcı olmasındaki en önemli faktör olarak görünüyor.

Jordan Henderson’ın Suudi Arabistan’a transfer ihtimalinin bulunması nedeniyle Thiago’yu elde tutma ihtimali bulunan Liverpool ise önündeki seçenekleri değerlendiriyor. Sözleşmesinin son senesine giren Thiago, Barcelona altyapısında yetişmiş ve 2013 yılında Pep Guardiola yönetimindeki Bayern Münih’e transfer olmadan önce kulüp için 101 maça çıkmıştı.