Lionel Messi’ye yeniden Barcelona forması giydirmek isteyen Barcelona yönetimi adeta köşeye sıkıştı.

Lionel Messi'ye yeniden Barcelona forması giydirmek isteyen Barcelona yönetimi bu transfer için tüm şartlarını zorluyor. La Liga’nın katı finansal fair play kuralları nedeniyle bu yaz herhangi bir transfer hamlesi yapmadan önce yaklaşık 200 milyon euro tasarruf yapması gereken Barcelona, bu gereksinimi karşılayabilmek için yoğun bir çaba gösteriyor.

Son dönemde yaşanan mali problemlere çözüm üretebilmek için çok sayıda ekonomi beynini bir araya getiren Barcelona yönetimi üç yıllık süre boyunca maliyetleri azalmanın formülünü buldu.

La Liga yönetimi Barcelona yönetiminin bulduğu bu çözüm planını prensipte kabul ederken, bu durum her ne kadar olumlu bir adım gibi görünse de şu anda transferin önündeki tüm engellerin kalktığı anlamına gelmiyor.

Yüzde 40 harcama kabul edildi

Messi’yi transfer edebilmek için hala oyuncu satması ve nakit girişi sağlaması gereken Barcelona, benzer finansal problemleri geçen yaz da yaşamış ve bir dizi ekonomik kaldıracı harekete geçirmişti.

Bu süreçte bazı televizyon haklarını açık artırmaya çıkartan Barcelona yönetimi, kulübün ticaret haklarının yüzde 50’sini satarken, bazı yüksek maaşlı oyuncularla da yollar ayrılmıştı.

Tüm bu mali reformlara ve La Liga ile yürütülen ekonomik görüşmelere rağmen mevcut şartlar Messi’yi kulübe getirmenin uzağında görünüyor. La Liga ile Messi hakkında yapılan görüşmelerin ardından transferdeki gelirlerin sadece yüzde 40'ını kullanmayı kabul eden Barcelona, yapılan anlaşmaya göre sattığı her oyuncudan kasasına giren 10 euronun sadece 4 eurosunu harcayabilecek.

Tüm bunlara rağmen Barcelona'nın Messi'ye yaptığı teklif Messi tarafından kabul edilse bile, Katalan ekibinin bir an önce oyuncu satışlarına başlayıp gerekli finansal koşulları sağlaması gerekiyor.

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan’dan üç yılda 1,5 milyar euro kazanacağı dev bir kontrat teklifi alan Messi, buna rağmen önceliğini Barcelona olarak belirlemiş ve Katalan ekibine transferin bir an önce sonuçlanması için süre vermişti.