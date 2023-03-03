Robert Lewandowski'ye partner arayan Katalan ekibinde gündeme gelen son isim Milan'ın Portekizli yıldızı oldu.

La Liga'da en yakın rakibi Real Madrid ile farkı açan ve şampiyonluğun en önemli favorisi konumunda yer alan Barcelona, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. İspanyol basınıdnan Fichajes'te yer alan habere göre Barcelona'nın yaz transfer döneminde yapacağı en önemli hamle Milan'ın yıldızı Rafael Leao'nun transferi olabilir.

Genç yaşına rağmen Avrupa'nın en heyecan verici yeteneklerinden biri olan Leao geçtiğimiz sezon kazanılan Serie A şampiyonluğunda kilit rol oynarken, bu sezon da tüm kulvarlarda çıktığı 32 maça dokuz gol sığdırmıştı.

Kontratı 2024 yazında bitiyor

Robert Lewandowski kadar etkili bir hücum oyuncusu daha isteyen Xavi'nin Leao'yu çok istediği belirtilirken, oyuncunun kontratının 2024 yazında bitecek olması da iddiaları güçlendiriyor.

Barcelona Sportif Direktörü Mateu Alemany daha önce yaptığı açıklamada kulübün ekonomik olarak zor bir durumdan geçmesine dikkat çekmiş ve Katalan ekibinin önümüzdeki dönemde sözleşmesi sona eren ya da kulüplerinden daha makul bedellerle ayrılabilecek, sözleşmesinin son senesine giren oyunculara yöneleceklerini ifade etmişti.