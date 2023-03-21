2026 yılına dek sözleşme imzalayan genç yıldızın sözleşmesinin tescil edememesi Katalan ekibini endişelendiriyor

La Liga’da şampiyonluğa koşmasına rağmen uzun bir süredir mali problemlerle boğuşan Barcelona’nın La Liga’nın finansal fair play kurallarından ötürü Gavi’nin imzaladığı yeni sözleşmeyi tescil ettirememesinin yankıları devam ediyor.

ESPN’e konuşan Barcelona’ya yakın bir kaynak, yönetimin kısa sürede bu karara itiraz için mahkemeye başvuracağını ve konunun yargı sürecinin devam edeceğini söyledi.

Barcelona’nın sezon içerisindeki harcama limitlerini aşması nedeniyle Gavi’nin imzaladığı yeni sözleşmeyi tescil etmeyen La Liga yönetimi, daha önce kontratın geçersiz olduğunu duyurmuştu.

Teknik olarak serbest kalabilir

Barcelona yönetiminin verilen bu karara itiraz süresinin geçmesi Katalan kulübünü köşeye sıkıştırırken, bulunacak yeni formül merakla bekleniyordu.

Kulüpteki kaynaklar evrakların geç gönderilmediğini ve karara itiraz edileceğini belirtirken, 18 yaşındaki oyuncunun geleceği belirsizliğini koruyor.

La Liga yönetimi Barcelona’nın gelecek sezon giderlerinden 200 milyon kesinti yapmadan Gavi’nin uzun soluklu bir sözleşme imzalayamayacağı konusunda diretirken, Gavi’nin teknik olarak serbest kalma hakkının bulunması tüm Barcelona yönetimini endişelendiriyor.