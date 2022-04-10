Neymar; Kylian Mbappe ve Lionel Messi ile beraber Paris Saint-Germain ön üçlüsünün Clermont’a karşı gösterdiği muhteşem performansın ardından yüzde 100'e ulaşmış olmalarının "utanç verici" olduğunu söyledi.

PSG, pazar gecesi Stade Gabriel-Montpied'de 6-1'lik galibiyet alırken Neymar ve Mbappe hat-trick yaptı.

Mauricio Pochettino'nun ekibi, Ligue 1'in zirvesinde 12 puan farkla öne geçti.

Ayrıca Messi, maçta üç asist kaydetti ve Neymar, bu performansından memnun olmasına rağmen, üçlünün maksimum etkiyi yaratmasının bu kadar uzun sürdüğü gerçeğine üzülüyor.

Ne söylendi?

PSG, hem Şampiyonlar Ligi'nden hem de Fransa Kupası'ndan erken elendiği için 2021-22 sezonunda Messi, Neymar ve Mbappe eleştirilere maruz kaldı.

Neymar, Clermont galibiyetinin ardından gazetecilere verdiği demeçte, Ligue 1 kupasını ele geçirerek sezonu zirvede bitirmek için artık tamamen motive olduklarını söyledi.

"Her şeyden önce, bu gece kazandığımız için mutluyum. 3 gol attığım için de ayrıca mutluyum.

"Gittikçe daha iyiye gidiyoruz. Üçümüz de %100’ümüzdeyiz, ama sezonun sonunda bu seviyeye gelebildik.

"Bizim için utanç verici bir durum, fakat ligde kalan diğer maçları alacağız."

"Biraz acımız vardı"

Mbappe ise Canal+’ya verdiği demeçte Neymar'ın duygularını yineledi ve ekledi:

"Evet, bunun şimdi olması çok üzücü oldu, ancak daha çok önemli başarılar kazanabiliriz.

“Biz, üç kalite oyuncu olduğumuzu düşünüyoruz. Biz, elimizden geldiğince takıma yardım etmeye çalışıyoruz. Bugün de bunu yapmaya çalıştık."

Daha önce bir araya gelmemenin pişmanlıkları üzerine şunları ekledi:

"Hayat bu. Bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. İleriye bakman gerek, artık geçmişte kaldı. Biraz acımız vardı, bu hala var ama bir şeyler yapmak gerekiyor.

“Büyük bir kulüp ve büyük bir takım olduğumuzu ve kupalar kazanmak için burada olduğumuzu göstermeliyiz.”

PSG'nin 2021-22'deki ilk üçü nasıldı?

Mbappe; bu sezon tüm müsabakalarda çıktığı 39 maçta 31 gole ulaştı.

Ligue 1'de 20 gole ulaşan ve şu anda Altın Ayakkabı yarışına liderlik ederken Fransız yıldız, 22 de asist yaptı.

Neymar, 16 maçta 10 gol atarken, ligin büyük bir bölümünü sakatlıklar nedeniyle kenarda geçirdi, Messi ise üç forvet arasında en az üretken olanıydı.

Yedi kez Ballon d'Or kazanan Arjantinli süperstar, geçtiğimiz yaz Barcelona'dan sürpriz bir şekilde ayrılmasının ardından kulübe bonservissiz olarak dahil oldu.

PSG formasıyla çıktığı 27 maçta sadece sekiz gol atarken Ligue 1'de 13 asist kaydetti.

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