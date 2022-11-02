- Vidal şu anda Brezilya'da oynuyor
- Yaz aylarında Avrupa'dan ayrıldı
- Real'e karşı öfke kustu
NE OLDU? 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımı Flamengo'nun Copa Libertadores finalinde Club Athletico Paranaense'yi 1-0 yenmesinin ardından Güney Amerika'da zaferin tadını çıkardı. Sonuç olarak, Flamengo şimdi Kulüpler Dünya Kupası'nda Madrid ile karşılaşacak.
NE SÖYLENDİ? Vidal, takımının galibiyetini kutlarken kalabalığa şu sözlerle bağırdı: "Real Madrid, senin k*çını tekmeleyeceğiz!"
BÜYÜK RESİM: Vidal, 2018 ve 2020 yılları arasında Barcelona forması giydi ve Katalan ekibi ile 96 maça çıktı. 2020'de Inter'de oynarken Real'e karşı 10 saniyede iki sarı kart görerek oyundan atılmıştı.
ÜÇ FOTOĞRAF:
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VIDAL'İ NE BEKLİYOR? Kulüpler Dünya Kupası için hâlâ resmî bir tarih ve yer bekliyoruz. Finalin, önümüzdeki yıl şubat ayında gerçekleşmesi bekleniyor.