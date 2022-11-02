Arturo Vidal, Flamengo'nun Dünya Kulüpler Kupası'na katılmasının ardından Real Madrid'e oldukça kaba bir mesaj gönderdi.

Vidal şu anda Brezilya'da oynuyor

Yaz aylarında Avrupa'dan ayrıldı

Real'e karşı öfke kustu

NE OLDU? 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımı Flamengo'nun Copa Libertadores finalinde Club Athletico Paranaense'yi 1-0 yenmesinin ardından Güney Amerika'da zaferin tadını çıkardı. Sonuç olarak, Flamengo şimdi Kulüpler Dünya Kupası'nda Madrid ile karşılaşacak.

NE SÖYLENDİ? Vidal, takımının galibiyetini kutlarken kalabalığa şu sözlerle bağırdı: "Real Madrid, senin k*çını tekmeleyeceğiz!"

BÜYÜK RESİM: Vidal, 2018 ve 2020 yılları arasında Barcelona forması giydi ve Katalan ekibi ile 96 maça çıktı. 2020'de Inter'de oynarken Real'e karşı 10 saniyede iki sarı kart görerek oyundan atılmıştı.

ÜÇ FOTOĞRAF:

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VIDAL'İ NE BEKLİYOR? Kulüpler Dünya Kupası için hâlâ resmî bir tarih ve yer bekliyoruz. Finalin, önümüzdeki yıl şubat ayında gerçekleşmesi bekleniyor.