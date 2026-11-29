Paris Saint-Germain'in devre arası transfer döneminde atabileceği olası adım, birçok Avrupa kulübünün dengelerini altüst etti. Fransız kulübü, bazı temel oyuncularını vuran sakatlıklar nedeniyle kadrosunu yeni hücum oyuncularıyla güçlendirme kapısını araladı.

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Hücum hattını güçlendirmek için masadaki seçenekler arasında Athletic Bilbao'nun İspanyol kanat oyuncusu Nico Williams'ın adı öne çıkıyor. Paris Saint-Germain'in spor danışmanı Luis Campos, takımın Khvicha Kvaratskhelia ve Désiré Doué'nin yokluğu nedeniyle yaşadığı zorluklardan söz ettikten sonra devre arası transfer dönemine girme ihtimalini doğrulamıştı.

Campos, sosyal medya hesaplarından paylaştığı mesajda şunları söyledi: "Ne istediğimizi biliyoruz ve bu bize güven veriyor. İşimizi yaptık; başkanı, teknik direktörü ve ekiplerimizi dinledik. Korkmadan ilerliyoruz, çünkü bu takımın temel taşlarından olan Kvara ve Doué'yi kaybetmek elbette bir sorun, ama yolumuza devam ediyoruz."

Campos sözlerini şöyle sürdürdü: "Sakiniz, birlik içindeyiz ve kendimize güveniyoruz. Çözümleri kulübün içinde ve dışında arıyoruz. 1 Aralık'ta oyuncu transfer edemeyiz."

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Campos ayrıca kulübün transfer hamleleriyle ilgili yayılan çok sayıda söylentiye de tepki gösterdi ve bunların bir kısmını, Paris Saint-Germain'in çıkarlarıyla mutlaka örtüşmeyen başka çıkarlara hizmet eden yalanlar ve uydurmalar olarak nitelendirdi. Campos'un açıklamaları, Paris Saint-Germain'in önümüzdeki ocak ayında yıldızları için pazarlığa girişebileceği endişesiyle Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti; zira kulüp, hücumdaki eksikleri telafi etmek için önemli isimleri kadrosuna katabilecek güce sahip.

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Bu bağlamda Nico Williams'ın yanı sıra Real Betis'in Faslı oyuncusu Abdessamad Ezzalzouli, Leipzig'in kanat oyuncusu Antonio Nusa ve Chelsea'nin oyuncusu Estêvão Willian'ın isimleri de sıkça anıldı. İspanyol kanat oyuncusunun adı, Fransız kulübünün onu transfer etmek istediğine dair haberlerin ardından ayrı bir ilgi gördü. Bu da gazetecilerin, Athletic Bilbao'nun cumartesi akşamı Malaga'yı 4-3 yendiği maçın ardından oyuncuya Paris Saint-Germain'in ilgisinin gerçek olup olmadığını sormasına yol açtı.

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24 yaşındaki oyuncu, geleceği ya da Fransa'nın başkentine transfer konusundaki tutumu hakkında net bir yanıt vermedi. Williams, "Etrafımda neler olup bittiğini pek bilmiyorum. Takımıma odaklanıyorum, gelişmeye devam etmek istiyorum ve bir sonraki maçı düşünüyorum" dedi. Oyuncu, müzakerelerin varlığını doğrulamadan ya da Paris Saint-Germain'in ilgisini yalanlamadan bu yanıtla yetindi ve spekülasyonlara kapıyı açık bıraktı. Bu sözler, Fransız Foot Mercato sitesi tarafından aktarıldı.

Nico Williams'ın Athletic Bilbao ile 2035 yılına kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Sözleşmede yer alan 95 milyon euroluk serbest kalma bedeli, ayrılık dosyasını zorlaştıran büyük bir mali engel oluşturuyor. Oyuncu, hücumdaki potansiyeline rağmen 2025-2026 sezonunda beklenen seviyeyi gösteremedi ve mevcut sezonun başında da zorluklar yaşadı.

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İspanyol kanat oyuncusu, Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique'nin de takdirini kazanmış durumda. İspanya Milli Takımı'nı çalıştırdığı dönemde oyuncunun potansiyelinden etkilenen Luis Enrique, onu milli takıma çağıran ilk isim olmuştu.

Nico Williams daha önce, onu sol kanat için ana hedef olarak belirleyen Barcelona'ya transfer olacağı yönündeki haberlerle güçlü şekilde anılmıştı. Ancak transfer girişimleri sonuçsuz kaldı ve oyuncu Athletic Bilbao'daki kariyerine devam etti. Williams, fark yaratma ve kanatlarda oynama becerisi sayesinde Katalan kulübünde büyük takdir görüyordu.

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