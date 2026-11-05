Atletico Madrid, önümüzdeki pazar günü Metropolitano Stadı'nda oynanacak ve her iki takımın da milli araya girmeden önce İspanya Ligi'nde liderliği tek başına ele geçirmeye çalışacağı Barcelona maçı öncesinde orta saha oyuncusu Johnny Cardoso'yu yeniden kadrosuna kattı.

Hem Barça hem de Atleti kadrolarındaki sakatlıklardan muzdarip; bunun yanı sıra iyileşme sürecinin son aşamalarında bulunan ve pazar günkü maç için seçenek haline gelebilecek oyuncular da mevcut.

Ayrıca oku

De Jong, Atletico Madrid mücadelesi öncesinde Flick'i zorda bıraktı

Tarih boyunca: Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde son dakikaların canavarı

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

Atletico Madrid için büyük müjdenin bir adı ve soyadı var: Johnny Cardoso. Amerikalı orta saha oyuncusu, grupla birlikte antrenman yapıp sağlık onayını aldıktan sonra Barcelona maçı için takım kadrosuna dönmeye yaklaşıyor; bu da teknik direktör Diego Simeone'ye orta sahada ek bir seçenek sunacak. Haber, Katalan "Sport" gazetesine dayanıyor.

Cardoso'nun Simeone'nin planlarındaki payı belirgin biçimde artıyordu. Kendi ülkesinde düzenlenen Dünya Kupası'ndan uzak kalmasına yol açan ayak bileği ameliyatından iyileştikten sonra, Arjantinli teknik direktör herhangi bir aksilik yaşanmaması için onu kademeli olarak takıma dahil etmeye başladı.

Oyuncu, Real karşısındaki Madrid derbisinde zirveye ulaştı; maçı baştan sona oynadı, ardından üst üste üç maçta ilk 11'de yer aldı ve fiziksel olarak iyi durumda olduğunda Arjantinli teknik direktör için temel bir unsur olduğunu kanıtladı.

Barcelona da aynı yönde

Öte yandan teknik direktör Hansi Flick, planlarında yer alan önemli bir oyuncuyu geri kazanma konusunda Simeone'nin yakaladığı şansın aynısına sahip olmayı umuyor; ancak bu kez konu savunma hattıyla ilgili.

Eric Garcia'nın maç kadrosuna katılabileceği ve gerektiğinde birkaç dakika forma giyebileceği görülüyor; bu da Alman teknik direktör için bir nefes alma fırsatı olacak.

Barcelona savunması zor bir dönem geçiriyor; zira fiziksel olarak iyi durumda olan tek asli oyuncu Pau Cubarsi, savunma hattındaki diğer isimlerde ise sorunlar baş gösteriyor.

Atletico'da ise Simeone, takım kaptanı Koke'ye ve savunma hattının yeniden inşasında lider rol üstlenen öne çıkan savunma transferi Cuti Romero'ya güvenemeyecek; çünkü iki oyuncu da kas sakatlığı yaşıyor.

Barcelona'nın eksikleri de az olmayacak; savunma hattında Xavi Espart, Kounde ve Christensen, orta sahada Rodri ve Dani Olmo yokken, buna bir de Ronny Bardji'nin sezon boyu süren kesintisiz yokluğu ekleniyor.