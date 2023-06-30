İstanbul'a gelen Deco, Barcelona adına Arda Güler'e teklifini sundu. Genç yıldızın hangi kararı vereceği merakla bekleniyor.

Fenerbahçe'de Arda Güler'in bu yaz hangi takıma imza atacağı merakla bekleniyor. Sarı-lacivertlilerde kalma ihtimali çok düşük olan genç futbolcu için Barcelona, somut bir adım attı.

Hatırlanacağı üzere Katalan devinin sportif direktörü Deco, perşembe gecesi Arda ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Detaylar neler?

Barça'nın bu görüşmedeki teklifi ortaya çıktı. BarçaTimes'ın haberine göre Deco, Fenerbahçe'ye Arda'nın bonservis ücretinin bir kısmını bu yıl, daha büyük bir bölümünü ise gelecek yıl ödemeyi teklif etti.

Buna karşılık Arda, bir yıl daha Fenerbahçe'de forma giyecek.

Joan Laporta ne dedi?

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Arda Güler'i transfer etmek için uğraştıklarını doğrulayarak Tv3'e şu sözleri söyledi:

"Deco, Arda Güler'in transferi için çalışıyor. La Liga yönetimi gelecek sezonun transfer operasyonları için bize izin verdi.

"Scout ekibimiz bir süredir Arda'yı takip ediyordu. Deco da olumlu düşünceye sahip. Bu transferi gelecek yıl için şimdiden bitirmek istiyoruz."

Real Madrid'in de kıskacında olan Arda'nın hangi Avrupa devini tercih edeceği merakla bekleniyor.