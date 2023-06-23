Fenerbahçe’den ayrılması beklenen Arda Güler’e Barcelona’dan gelen teklifin arkasında Brezilyalı futbol efsanesi Deco var.

La Liga'da sezonu şampiyonlukla noktalayan Barcelona yeni sezon öncesinde Inigo Martinez ve İlkay Gündoğan transferlerini tamamladıktan sonra gözünü Fenerbahçe'nin yıldızı Arda Güler'e dikti.

Fenerbahçe'de harika bir sezon geçiren ve çok sayıda dünyaca ünlü kulübün transfer etmek istediği Arda’nın Barça’ya transferi için düğmeye basan isim ise kulübün futbol yönetimine yeni katılan efsane futbolcu Deco oldu.

Kiralanma ihtimali bulunuyor

İspanyol basınından Sport’ta yer alan habere göre Arda’yı uzun süredir takip eden Barcelona yönetimi genç oyuncunun çok sayıda büyük takımdan ilgi görmesi üzerine oyuncuyu kaptırmamak için harekete geçti. Fenerbahçe’deki mevcut sözleşmesinde 17,5 milyon euroya serbest kalma maddesi bulunan Arda, birkaç gün önce Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya gelerek geleceğine ilişkin bir toplantı yapmıştı.

Arda’nın geleceğine dair iki senaryoyu masada tutan Barcelona, genç oyuncuyu transfer etmesi halinde sürekli sahada olması için farklı bir takıma kiralayabilir.

Bu olasılığa rağmen Arda’nın Xavi’nin takımında süre alabileceğini ve oynamaya hazır olduğunu düşünen Barça yönetimi, genç futbolcuyu transfer için ikna edebilirse, Arda gelecek sezon Barcelona’nın orta saha rotasyonunda önemli bir rol alabilir.