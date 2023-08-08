Eski yıldızını yeniden kadroya katmak isteyen Katalan ekibi, sürpriz bir yerden destek bekliyor.

Paris Saint-Germain’deki geleceği belirsizliğini koruyan Brezilyalı yıldız Neymar’ın bu yaz Suudi bir kulübün aracılığıyla Barcelona’ya transfer olabileceği öne sürüldü. İspanyol basınından Sport’ta yer alan habere göre ekonomik durumundan ötürü Neymar’ın maliyetini karşılaması zor görünen Barcelona, bu transferi bir Suudi Arabistan kulübü aracılığıyla gerçekleştirebilir.

Habere göre transferin gerçekleşmesi halinde Neymar’ın maaşının belirli bir kısmını Barcelona ödeyecek, maaşın geri kalan kısmı ise PSG ve Barcelona ile Neymar transferinin ardından bir dostluk maçı düzenlecek Suudi kulübü tarafından karşılanacak.

Pochettino veto etti

Neymar’ın adı geçtiğimiz günlerde Chelsea ile de anılmış fakat Londra ekibinin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino bu transferi veto etmişti.

PSG’nin 222 milyon euroluk bonservis bedeliyle futbol tarihinin tek seferde en yüksek bedelini ödediği Neymar için 60 milyon dolar istediği öne sürülürken, efsane oyuncunun geleceğinin kısa bir süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Neymar geçtiğimiz sezon PSG formasıyla 29 resmi maça çıkarken, bu karşılaşmaları 18 gol ve 13 asist ile tamamlamıştı.