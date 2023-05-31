Messi’yi transfer edebilmek için tüm yolları deneyen Barcelona’da oldukça ilginç bir formül üzerinde duruluyor.

Arjantin ile 2022 Dünya Kupası’nı kazandıktan sonra kariyerindeki en büyük hedefi gerçekleştiren Lionel Messi PSG ile 30 Haziran’da sona erecek sözleşmesini yenilememe kararı alırken, efsane oyuncunun yeni sezonda hangi takımın formasını giyeceği sorusu da büyük bir merakla bekleniyor. Barcelona’ya dönmek isteyen Messi’nin transferinde oldukça farklı bir yol izlenebileceği belirtiliyor.

Fransız basınından L’Equipe’te yer alan habere göre Messi şu ana dek sadece bir resmi teklif aldı. Cristiano Ronaldo’yu da bünyesinde barındıran Suudi Arabistan Ligi’nden bir takım yıldız isme iki yıl için 1.4 milyar euroluk dudak uçuklatan bir teklif sunarken, Messi ailevi nedenlerden ötürü bu teklifi kabul etme konusunda isteksizliğini ortaya koydu ve teklife olumlu cevap vermedi.

MLS üzerinden transfer olabilir

Barcelona’ya dönmek istediği bilinen Messi Katalan ekibinin yönetimine maddi problemleri aşabilmeleri için zaman verirken, Joan Laporta yönetimindeki Barcelona Messi transferi için maaş bütçesini azaltma yoluna gitti ve şu ana dek Sergio Busquets ve Jordi Alba ile yollar ayrıldı.

Buna rağmen bu transferi gerçekleştirmesi zor görünen Barcelona’da yeni bir formül gündeme geldi.

L’Equipe’te yer alan son formüle göre Messi PSG ile sözleşmesinin sona ermesinin hemen ardından bir MLS takımına transfer olacak ve bu söz konusu takıma imza attıktan hemen sonra altı veya 18 aylığına Barcelona’ya kiralanacak. Messi böylece üst düzey bir form durumuyla girmek istediği Copa America’ya kadar Avrupa’da kalacak ve Copa America sonrasında kariyerine MLS’te devam edecek.