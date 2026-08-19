Barcelona, Lautaro Martinez transferinden aniden vazgeçti!

Julian Alvarez'in Barcelona'ya transferi %99 imkânsız hale geldikten sonra, Blaugrana yönetimi yeni bir forvet arayışının çemberini genişletmek zorunda kaldı ve masaya ağır bir isim koydu: Inter Milano kaptanı Lautaro Martinez.

Arjantinli yıldızın adı yeniden Camp Nou kalesiyle anılmaya başladı; zira Barcelona net bir santrfor mevkisine tüm gücüyle bir alternatif arıyor. Ancak bu hayal, Inter Milano'nun sağlam duvarına hızla çarptı.

Güvenilir gazeteci Matteo Moretto'ya dayandırılan basın haberlerine göre, Barcelona gerçekten Lautaro Martinez'in durumunu sordu; ancak ilgi ciddi bir noktaya varmadı ve resmi görüşmelere girilmeden yalnızca ilk temas sınırında kaldı.

Bu durgunluk, Lautaro'nun Nerazzurri içindeki konumu göz önüne alındığında hiç de şaşırtıcı değil. Zira 28 yaşındaki Arjantinli, piyasada mevcut sıradan bir forvet değil; takımın kaptanı, temel dayanağı ve Milano'daki sportif projenin en önemli direklerinden biri. Inter'in yıldızından vazgeçmeye hazır olduğuna dair herhangi bir işaret ortaya çıkmadı.

Barcelona'nın Lautaro hakkındaki sorusu, kulübün Alvarez fiyaskosunu telafi etmek için yürüttüğü yoğun hamleler zincirinin bir parçası olarak geldi. Alvarez, sportif direktör Deco ve teknik direktör Hansi Flick'in başlıca hedefiydi; ancak Atletico Madrid, 490 milyon avroluk bir serbest kalma bedeliyle kapıyı tamamen kapattı.

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Alternatif arayışı çerçevesinde Barcelona birçok forvetin görüşünü aldı. Bunlar arasında Villarreal forveti Georges Mikautadze'nin adı, Deco'nun tercih ettiği seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor; ancak Flick'in bu transfere ne kadar ikna olduğuna dair soru işaretleri bulunuyor.

Ayrıca daha az maliyetli bir alternatif olarak Ayoze Perez'in adı da gündeme getirildi; ne var ki bu seçenek hızla geriledi. Nitekim Moretto'nun kendisi, İspanyol forvetin şu anda Blaugrana'nın önündeki bir seçenek olmadığını doğruladı.

Lautaro Martinez, kanıtlanmış kalitesi, büyük turnuvalardaki tecrübesi ve liderlik kişiliğiyle Barcelona'nın hücumuna anında çok şey katacak olsa da, gerçek şunu doğruluyor: Bir oyuncu hakkında yalnızca soru sormak ile onu kadroya katmak için ısrarla çabalamak arasında temel bir fark var. Inter Milano kaptanının meselesinde ise şimdiye dek böyle bir şey yaşanmadı.