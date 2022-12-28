Mbappe, Messi'nin PSG'de sözleşme uzatacağını öğrendikten sonra takımdan ayrılmak istedi.

2022 Dünya Kupası finalinde Lionel Messi ile kozlarını paylaşan ve sahadan mağlup ayrılan Kylian Mbappe'den sürpriz bir hamle gelebilir.

Mundo Deportivo'nun haberine göre Barcelona, Kylian Mbappe'yi transfer etmek istediğini açıkça belli etti.

Mbappe, Lionel Messi'nin PSG ile sözleşme uzatacağını öğrendikten sonra takımdan ayrılma kararı aldı.

Geçtiğimiz yaz Real Madrid'in kapısından dönen ve PSG ile yeni sözleşme imzalayan Fransız yıldız, ardından Real'in tepkisiyle karşı karşıya kalmıştı.

Mbappe şimdi Real'in en büyük rakibine imza atıp hem Los Blancos'u hem de Messi'yi şaşırtabilir.

Kylian Mbappe'nin 2022-23 performansı

Fransız yıldız, bu sezon PSG forması ile tüm kulvarlarda toplamda 20 maça çıktı. Mbappe, söz konusu 20 mücadelede rakip fileleri 19 kez havalandırmayı başardı.

PSG'nin forveti ayrıca 20 maçta beş de asist yaptı.