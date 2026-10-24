Barcelona, teknik direktör Hansi Flick'in planlarında rolü azalan sol bek Alejandro Balde'nin ayrılma ihtimaline karşı, önümüzdeki kış transfer dönemine hazırlık amacıyla farklı senaryoları incelemeye başladı.

Sport gazetesi, Barcelona'nın Juventus'un İtalyan oyuncusu Andrea Cambiaso'yu kadrosuna katma konusundaki ilgisini tazelediğini yazdı.

Calciomercato sitesine göre Barcelona, İtalyan oyuncuyu izlemeye devam ediyor ve takımdaki bek mevkilerinde önümüzdeki dönemde herhangi bir ayrılık yaşanması durumunda ona olan ilgisini tazeleyebilir.

Site, Juventus'un Cambiaso'nun değerini yaklaşık 30 milyon euro olarak belirlediğini belirtirken, oyuncunun sözleşmesinin Haziran 2029'a kadar sürdüğünü de aktardı.





Il Messaggero gazetesinin, Balde'nin menajeri Jorge Mendes'in oyuncunun hizmetlerini Roma kulübüne sunduğunu belirtmesinin ardından, bu bilgiler şu anda önem kazanıyor.

25 yaşındaki Cambiaso, Barcelona için onu cazip bir seçenek haline getiren çeşitli özelliklere sahip. Sahanın her iki kanadında uzun mesafeler kat edebilme yeteneğiyle öne çıkan bir bek olan oyuncu, hem sağ hem de sol cenahta oynayabiliyor ve hücuma destek vermek için ileri çıkmaya alışkın. Çok yönlülüğü, Flick'e farklı savunma seçenekleri sunabilir.

İtalyan oyuncu, Juventus'ta da en iyi dönemlerini yaşamıyor; zira bir ayak bileği sakatlığı onu birkaç hafta sahalardan uzak tuttu ve sezon başında teknik direktör Luciano Spalletti, sol bek mevkiinde Zeki Çelik'i tercih ediyordu.

Calciomercato sitesi ayrıca Barcelona'nın İtalyan oyuncuya olan muhtemel ilgisini, Bayern Münih'in ilgisini çeken Jules Koundé'nin ayrılığına dair söylentilerle de ilişkilendiriyor.