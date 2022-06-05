Ünlü şarkıcı, son günlerde yaşadığı olaylar sebebiyle son derece sıkıntılı günler geçiriyor.

Barcelona’nın kaptanı olan sevgilisi Gerard Pique ile ilişkisini sonlandıran Shakira, son günlerde gündemden düşmüyor.

Ünlü şarkıcı, yaşadığı olayların ardından bir de babası William Mebarak Chadid’den gelen haberle sarsıldı. Shakira’nın babası, kötü bir şekilde düştü ve hastanede tedavi altına alındı.

Eski sevgilisi Pique ile yollarını henüz ayırmış olan şarkıcı, babasının düştüğünü öğrenince hemen ambulans çağırdı ve hastaneye giderken ona eşlik etti.

Ünlü şarkıcının babasının durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Ne söylendi?

Shakira, ailesi için mahremiyet istedi, ancak cumartesi günü Twitter'da hayranlarından babasına iyi dileklerini iletmelerini istedi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Arkadaşlar, yakın zamanda Barcelona'da bir ambulansta görüldüğüme dair çok sayıda endişeli mesajlar alıyorum.

"Bu fotoğrafların, babamın ne yazık ki kötü bir şekilde düştüğü ve şu anda iyileşmekte olduğu hastaneye ambulansla eşlik ettiğim geçen hafta sonundan olduğunu size bildirmek istedim.

“Lütfen, tüm iyi dileklerinizi ona gönderin ve ona dua edin. Her zaman olduğu gibi tüm sevginiz ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim."

Hayranları, eski sevgilisi Pique ile olan sorunları nedeniyle pop yıldızına büyük bir destek vererek arkasında durdu.

Barcelona stoperinin, Shakira’yı aldattığı yönündeki haberler üzerine hayranları Pique’ye büyük bir tepki gösterdi.

Şarkıcı, ayrılığı açıklayan bir açıklamada şunları söyledi: "Yollarımızı ayırdığımızı teyit ettiğimiz için üzgünüz.

"En büyük önceliğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için onların özel hayatına saygı göstermenizi rica ediyoruz.

"Anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Pique ve Shakira ne zamandır birlikteler?

2010 yılında beraber olduklarını açıklayan Pique ve Shakira 11 yıldır birliktelerdi.

Katalan gazetesi L'Esportiu'ya 2020'de verdiği bir röportajda Pique, 2010 Dünya Kupası'nda İspanya'nın finalde Hollanda'yı 1-0 yendiği maçtan önce performans sergileyen şarkıcıyla, nasıl tanıştığı hakkında şöyle konuşmuştu:

“Ona, onu finalde göreceğimi söyledim. Kapanış töreninde sahne alacaktı ve işin farklı noktalara geleceğinden emindim.”

Gary Neville'in Mayıs 2022'de yayımlanan Overlap video dizisindeki bir röportajda ise Pique, Shakira ile neden evli olmadıklarını açıkladı.

“Hayır evli değiliz, çünkü o böyle olmasını istiyor. Bu onun kararı.

"Şu anki halimizi seviyorum. Şu anda dokuz ve yedi yaşında iki çocuğumuz var.

“Çift olarak iyiyiz ve her şey çok iyi gidiyor.”

Daha fazlası için:

Shakira ve Barcelona stoperi Gerard Pique ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı