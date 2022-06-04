Son günlerin en çok konuşulan çifti, çıkan haberlerin ardından ilk kez konuştu.

Shakira, Gerard Pique ile olan ilişkisinin sona erdiğini doğrulamak için bir açıklama yaptı.

Barcelonalı stoper, 11 yıldır Kolombiyalı şarkıcıyla birlikteydi ve çiftin iki çocuğu var.

İspanyol günlük gazetesi El Periodico, video podcast Mamarazzis tarafından yapılan ve Pique'nin başka kadınlarla birlikte görüldüğünü bildiren ve haftalardır eski dairesinde yalnız yaşadığını belirten iddiaları yayımladı.

Bunun üzerine birçok spekülasyon ortaya atılırken Shakira, bu konuda özel hayatlarına saygı gösterilmesini istiyor.

Ve uzun süredir devam eden bu aşkın bittiğini açıkladı.

Shakira'nın yaptığı açıklama ne?

EFE ajansı aracılığıyla yayımlanan ortak açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı bildirdiğimiz için çok üzgünüz.

"En büyük önceliğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için, onların özel hayatına saygı göstermenizi rica ediyoruz.

"Anlayışınız için teşekkürler."

Pique ve Shakira ne zamandır birlikteler?

2010 yılında beraber olduklarını açıklayan Pique ve Shakira 11 yıldır birliktelerdi.

Katalan gazetesi L'Esportiu'ya 2020'de verdiği bir röportajda Pique, 2010 Dünya Kupası'nda İspanya'nın finalde Hollanda'yı 1-0 yendiği maçtan önce performans sergileyen şarkıcıyla, nasıl tanıştığı hakkında şöyle konuşmuştu:

“Ona, onu finalde göreceğimi söyledim. Kapanış töreninde sahne alacaktı ve işin farklı noktalara geleceğinden emindim.”

Gary Neville'in Mayıs 2022'de yayımlanan Overlap video dizisindeki bir röportajda ise Pique, Shakira ile neden evli olmadıklarını açıkladı.

“Hayır evli değiliz, çünkü o böyle olmasını istiyor. Bu onun kararı.

"Şu anki halimizi seviyorum. Şu anda dokuz ve yedi yaşında iki çocuğumuz var.

“Çift olarak iyiyiz ve her şey çok iyi gidiyor.”

Pique ve Shakira, aşk dolu geçen uzun yılların ardından bu tür bir olayla gündeme geldiler ve onlar, artık eski günlerinden ve görüntülerinden çok uzaklar.

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