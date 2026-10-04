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Barcelona, kaçırdığı fırsatın parlak performansını milli maç arasında izliyor

Barcelona - Getafe
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A. Bastoni
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Barcelona bir stoperle anlaşmaktan vazgeçti

Alessandro Bastoni, geçen yaz transfer piyasasının en öne çıkan isimlerinden biriydi ve geleceğini saran belirsizlik nedeniyle herkesin diline düşmüştü. Birkaç hafta boyunca ismi Barcelona ile anıldı, özellikle tüm işaretler Katalan kulübünün savunma hattını güçlendireceğini doğruladığında.

Ancak Barcelona başka mevkilere öncelik vermeye karar verdi ve sonunda hiçbir stoper transfer etmedi.

Katalan "Sport" gazetesine göre, Barcelona'nın takip ettiği oyuncular arasında Bastoni, gerek potansiyeli gerekse Alman teknik direktör Hansi Flick'in futbol anlayışına uyum sağlama kabiliyeti bakımından en çok beğeni toplayan isimlerden biriydi. Gazete, İtalyan defans oyuncusunu "kaçırılmış bir fırsat" olarak nitelendirdi.

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Daha sonra Real Madrid de İtalyan defans oyuncusunu transfer etme olasılığını değerlendirdi, ancak bu ilgi resmi bir teklife dönüşmedi. Böylece Bastoni, hâlâ Nerazzurri projesinin temel bir unsuru olduğu Inter Milan'da kalmaya karar verdi.

Gerçek şu ki, ancak 80 milyon euroya yaklaşan devasa bir bedel karşılığında ayrılığını müzakere etmeye hazır olan Inter Milan'ın tutumu, olası herhangi bir anlaşmanın kapısını fiilen kapattı. Her ne olursa olsun, Bastoni bu sezonun başında üst düzey bir defans oyuncusu olduğunu kanıtlayan bir performans ortaya koyuyor.

Performans ve goller

Sezonun başlamasıyla birlikte Bastoni, Inter Milan savunmasının direklerinden biri olmaya geri döndü; savunma hattını yönetiyor ve oyun kuruluşunda merkezi bir unsur olmayı sürdürüyor ki bu da onun en belirgin özelliklerinden biri sayılıyor. Ancak önemi kulübüyle sınırlı değil, aynı zamanda İtalya Milli Takımı'nın yıldızlarından biri ve oyun tarzında alışılmadık bir yönü potansiyeline ekledi: gol atmak.

Nitekim mevcut milli ara döneminde Bastoni, İtalya ile oynadığı iki maçta gol attı; ilki Türkiye karşısında (4-1), ikincisi ise cuma günü Fransa'ya karşı; bu "Azzurri" golüyle değerli bir beraberlik sağladı (1-1).

Gol atmak, kariyeri boyunca Bastoni'nin en belirgin özelliklerinden biri olmamıştı; geçen sezon Inter Milan ile 40 maçta yalnızca iki gol atmakla yetinmişti. Ancak bu sezonun başında, özellikle İtalya Milli Takımı formasıyla, ağları daha kolay buluyor.


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