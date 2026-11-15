Barcelona, İtalya'da bir Latin kayasını izliyor

Barcelona kulübü, çözüm bulmakta hâlâ zorlandığı bir mevkideki sorunu gidermek amacıyla, özellikle savunma oyuncuları olmak üzere yetenek arayışını sürdürüyor.

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Uruguay ismi yeniden sahnede beliriyor. Bu kez konu Ronald Araujo değil; ancak Uruguaylı uzmanlar ikisi arasında benzerlikler görüyor.

Sport gazetesi, Barcelona'nın, İtalyan ekibi Cagliari'nin kadrosunda kendisini vazgeçilmez bir unsur haline getiren 21 yaşındaki sol ayaklı stoper Uruguaylı Juan Rodriguez'i takip ettiğini aktardı.

Juan Rodriguez, Barcelona'nın gelecekte savunma hattını güçlendirmek için aradığı birçok özelliğe sahip.

21 yaşındaki oyuncunun boyu 1,90 metreye ulaşıyor ve sol ayaklı bir stoper olmasının yanı sıra sol bek mevkiinde de oynayabiliyor.

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Cagliarili savunmacının çok yönlülüğünün, ideal mevkisinin stoper, üstelik tam da Barcelona'nın takviye ihtiyacı duyduğu tarafta olmasına rağmen, kendisiyle yapılacak bir transfer anlaşmasının en dikkat çekici cazibe unsurlarından biri olduğu kuşkusuz.

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Ayrıca teknik direktör Hansi Flick'in takımındaki savunmacılar için gerekli olan özelliklerden birine, oyunu arka taraftan yüksek kaliteyle kurma yeteneğine de sahip.

Topu arkadan çıkarma becerisi, İtalyan uzmanların üzerinde en çok durduğu yönlerden biri; zira Rodriguez yalnızca muazzam fiziksel yeteneklere sahip bir stoper değil, aynı zamanda topla iyi oynamada da öne çıkıyor ve atakları başlatıp oyunu kurarken isabetli kararlar verme becerisine sahip.

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Teknik kalite, fiziksel güç ve genç yaşın bir araya gelmesi, Cagliarili savunmacıyı transfer piyasasında son derece iyi bir fırsat haline getiriyor.

Cagliari, 2025 yazında oyuncuya bel bağladı ve kendisini kadrosuna katmak için 5 milyon euroya yakın bir meblağ ödedi; o günden bu yana piyasa değeri de yükselmeyi sürdürdü. Transfermarkt platformu, oyuncunun güncel değerini yaklaşık 14 milyon euro olarak tahmin ediyor.

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Değerindeki bu artış, oyuncunun gösterdiği gelişimi yansıtıyor ve kendisini yakından takip etmeye başlamanın vaktinin geldiğini doğruluyor.

Bu gelişim de boşuna gelmedi; zira oyuncu, takımının oynadığı 13 maçın tamamında ilk on birde yer alarak teknik direktörü için vazgeçilmez, temel bir unsur haline geldi ve takımının savunmasındaki en önemli direklerden biri olarak yerini sağlamlaştırdı.

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Juan Rodriguez, Cagliari ile 30 Haziran 2030'a kadar uzanan bir sözleşme imzaladı ve bu sözleşmede feshe ilişkin bir serbest kalma bedeli bulunmuyor; bu da hizmetlerinden yararlanmak isteyen her kulübün İtalyan ekibiyle masaya oturmak zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Dolayısıyla Barcelona, Cagliari ile görüşmelere başlamadan önce oyuncuya olan ilgisinin ciddiyetinden emin olmak zorunda kalacak.

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Uruguay Milli Takımı, özellikle stoper mevkiinde savunmacı bolluğuna sahip; Juan Rodriguez'in önünde Araujo ve Jose Maria Gimenez bulunuyor ki bunlar, genç oyuncunun kendisinden faydalanıp örnek alabileceği iki model. Buna rağmen oyuncunun gelişimi dikkatlerden kaçmadı.

Uruguay'daki bazı medya kuruluşları, kendisinden milli takımın geleceğinin en parlak vaatlerinden biri olarak söz etmeye şimdiden başladı; hatta bir kısmı, oyuncunun gelecekte Barcelona'nın mevcut savunmacısının, yani Ronald Araujo'nun yanında oynayacağını öngörüyor.

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Bu öngörüler, oyuncuya bağlanan umutların büyüklüğünü ve önümüzdeki yıllarda ortaya koyması beklenen yüksek potansiyeli yansıtıyor.