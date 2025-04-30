Barcelona-Inter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? (UEFA Şampiyonlar Ligi)

Barcelona-Inter UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Tüm detaylar goal.com/tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final maçları büyük bir heyecanla başladı. Yarı finalin ilk mücadelesinde dün akşam PSG, Arsenal'i deplasmanda 1-0 mağlup ederek final bileti için büyük bir avantaj elde etti.

Bu gece ise Barcelona ve Inter dev maçta sahaya çıkacak. Peki Barcelona-Inter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Google'de binlerce kullanıcı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona-Inter maçının hangi kanalda ve saat kaçta olduğunu merak ediyor.

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Tüm detayları ise gibi goal.com/tr aktarıyor..

Barcelona-Inter maçı hangi kanalda?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında bu gece Inter'i konuk edecek.

Olimğic Lluis Companys Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saar 22.00'de başlayacak.

Fransız hakem Clement Turpin'in yöneteceği mücadele TRT 1 ve tabii'den canlı olarak yayınlanacak.