Manchester City ile yol ayrımına gelen İlkay Gündoğan bir başka Avrupa devine transfer olmaya çok yakın.

Manchester City ile hem Premier Lig hem de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu elde etme konusunda şansı devam eden Türk asıllı Alman oyuncu İlkay Gündoğan’ın gelecek sezon hangi formayı giyeceği merakla beklenirken, öne çıkan takım Barcelona oldu. City ile sezon sonunda bitecek kontratını henüz yenilemeyen İlkay, İspanyol basınına göre Katalan ekibinin teklifine oldukça sıcak bakıyor.

Relovo’da yer alan habere göre Barcelona yönetimi başarılı orta saha oyuncusuna 2+1 yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor ve İlkay da kariyerini Barcelona’da sürdürmek istiyor.

Hem Klopp ile hem Guardiola ile çalıştı

Barcelona’nın genç teknik direktörü Xavi’nin İlkay’ın büyük bir hayranı olduğu belirtilirken, tecrübeli oyuncunun birden çok mevkide oynayabilmesi de başarılı teknik direktöre taktiksel bir esneklik kazandıracak.

Futbola Nürnberg altyapısında başlayan ve ilk büyük çıkışını Jürgen Klopp’un çalıştırdığı Dortmund’da yapan İlkay, sonrasında Pep Guardiola’nın çalıştırdığı Manchester City’ye transfer olmuştu.

32 yaşındaki oyuncu takıma katıldığı günden bu yana Guardiola’nın vazgeçilmezlerinden biri olurken, City formasıyla dört kez Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı.