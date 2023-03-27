Manchester City ile sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek yıldız oyuncunun yeni adresi Katalan ekibi olabilir.

La Liga’da en yakın rakibi Real Madrid’in 12 puan önünde yer alan ve emin adımlarla şampiyonluğa koşan Barcelona’da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları şimdiden başladı. İspanyol basınından Sport, Katalan ekibinin Manchester City ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek Türk asıllı oyuncu İlkay Gündoğan’ı kadroya katmak istediği öne sürüldü.

Yaşanan mali problemler nedeniyle maaş bütçesini ve toplam maliyetleri düşürmeye çalışan ve bu doğrultuda sözleşmesi sona eren oyunculara yönel Xavi’nin takımı geçtiğimiz yaz da bu şekilde Andreas Christensen ve Franck Kessie gibi oyuncuları kadrosuna katmıştı. Habere göre orta saha rotasyonunu genişletmek isteyen Barcelona, İlkay için önemli bir aşama kaydetti.

City maaşını düşürmek istiyor

Pep Guardiola’nın takımında bu sezon 37 maça dörder gol ve asist sığdıran İlkay’ı takımda tutmak isteyen City yönetiminin yıldız isme daha düşük bir kontrat önermeye hazırlandığı öne sürülürken, Barcelona ve İlkay arasındaki temaslar aylar önce başladı.

İlkay’a City’nin teklifinden daha büyük bir maaşla iki senelik kontrat öneren Barcelona’nın oyuncuyu transferinde La Liga’nın finansal fair play kurallarına uygunluğu da önemli bir rol oynayacak.